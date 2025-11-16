Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 05:47

Киев стал опасным местом для Зеленского

Die Welt: антикоррупционные митинги сделали Киев опасным местом для Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Киев превратился в опасное место для президента Украины Владимира Зеленского, заявил корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер. Основную угрозу представляют антикоррупционные митинги, охватившие столицу, отметил он.

Есть еще одно место, которое мы раньше не замечали, но которое может стать крайне опасным для него (Зеленского. — NEWS.ru). И дело не в обычных беспилотниках или артиллерии, а в протестах против коррупции, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что коррупционный скандал на Украине дестабилизировал власть президента Зеленского. Аналитики назвали дело крупнейшим коррупционным эпизодом за время его правления. Среди обнаруженных свидетельств оказались «золотой унитаз и сумки с деньгами».

До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о причастности олигарха Игоря Коломойского к коррупционному скандалу на Украине. По словам экс-парламентария, бизнесмен неоднократно возвращался с допросов в приподнятом расположении духа, в телефонных разговорах со знакомыми утверждая, что «Зеленскому скоро конец».

Киев
Владимир Зеленский
опасности
митинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кир Стармер обзавелся неожиданным врагом в Британии
«Очень медленно»: Берлин обвинили в безразличии к взрывам на «Северном потоке»
Четверо полицейских получили ранения на вызове о домашнем насилии
«Города уходят во тьму»: В США раскрыли, что ВС России сделали с Зеленским
Рецепт салата «Лисья шубка»: простое блюдо покорит ваших гостей!
Гражданский вариант FPV-дронов «Молния» привезут на выставку в Дубай
Поставки европейского пива в Россию рухнули до минимума
«Люди злятся»: немцы пришли в бешенство из-за выпада Германии против России
Назван размер пени для россиян за просрочку по налогам в 2025 году
Морозы, метели, ледяные дожди: погода в Москве и Петербурге 17–23 ноября
Овечкин набрал два очка в матче с «Нью-Джерси», но его команда проиграла
Срыв атаки ВСУ и уничтожение командиров: успехи ВС РФ к утру 16 ноября
Толкование сна про путешествие: как понять скрытые знаки подсознания
В Мехико в ходе марша были ранены 100 полицейских
Трамп может обречь на голод миллионы американцев
Трое детей отравились угарным газом при пожаре
Последние подразделения ВСУ дезертировали из Ямполя
Россиянам напомнили о праве на перерасчет за плохое отопление
Россиянам рассказали, когда входная дверь может стать причиной штрафа
К чему снится ежик: удача или предупреждение? Ответ сонников здесь
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.