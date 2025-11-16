Киев стал опасным местом для Зеленского Die Welt: антикоррупционные митинги сделали Киев опасным местом для Зеленского

Киев превратился в опасное место для президента Украины Владимира Зеленского, заявил корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер. Основную угрозу представляют антикоррупционные митинги, охватившие столицу, отметил он.

Есть еще одно место, которое мы раньше не замечали, но которое может стать крайне опасным для него (Зеленского. — NEWS.ru). И дело не в обычных беспилотниках или артиллерии, а в протестах против коррупции, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что коррупционный скандал на Украине дестабилизировал власть президента Зеленского. Аналитики назвали дело крупнейшим коррупционным эпизодом за время его правления. Среди обнаруженных свидетельств оказались «золотой унитаз и сумки с деньгами».

До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о причастности олигарха Игоря Коломойского к коррупционному скандалу на Украине. По словам экс-парламентария, бизнесмен неоднократно возвращался с допросов в приподнятом расположении духа, в телефонных разговорах со знакомыми утверждая, что «Зеленскому скоро конец».