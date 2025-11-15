«Скоро не будет Наполеона»: Коломойский предрек Зеленскому печальную участь Коломойский назвал Зеленского Наполеоном и заявил о его скором исчезновении

В скором времени президент Украины Владимир Зеленский исчезнет, заявил в суде украинский предприниматель Игорь Коломойский. Он назвал главу государства «генералиссимусом Наполеоном IV», обращаясь к государственным обвинителям по своему делу, передает «Страна.ua». Это высказывание было отсылкой на актерскую роль президента в комедийной кинокартине «Ржевский против Наполеона», где Зеленский играл соответствующую историческую личность.

Скоро его не будет, этого «Наполеона», — сказал олигарх.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о причастности Коломойского к коррупционному скандалу на Украине. По словам экс-парламентария, бизнесмен неоднократно возвращался с допросов в приподнятом расположении духа, в телефонных разговорах со знакомыми утверждая, что «Зеленскому скоро конец».

Кроме того, бизнесмен заявил о возложении ответственности на предпринимателя Тимура Миндича за действия вышестоящих украинских чиновников в коррупционном деле. Подсудимый выразил убежденность в невиновности Миндича и подтвердил наличие дружеского общения с ним до возникновения скандальной ситуации.