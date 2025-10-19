В Крыму продолжат национализацию активов украинских олигархов

В Крыму продолжается процесс выявления и национализации активов, принадлежащих украинским олигархам, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. По его словам, работа в этом направлении ведется постоянно.

Работа по выявлению новых активов украинских олигархов в Крыму не прекращалась, она ведется. Впереди нам еще есть над чем работать, — сказал он.

С осени 2022 года крымский парламент принял серию решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с режимом нынешнего правительства Украины. Выявлением активов занимается антитеррористическая комиссия, которая работает с активами лиц, совершающих недружественные действия в отношении России.

Ранее в Крыму за первое полугодие 2025 года на торгах реализовали 25 национализированных объектов, которыми до этого владели украинские олигархи, на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей. Средства планировали пустить не только на развитие полуострова, но и на поддержку российских бойцов и их семей.