В Крыму продано имущество украинских олигархов на более 2,2 млрд рублей Власти Крыма продали 25 национализированных объектов олигархов с Украины

В Крыму за первое полугодие 2025 года на торгах реализовали 25 национализированных объектов, которыми до этого владели украинские олигархи, на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей, заявил в Telegram-канале глава парламента республики Владимир Константинов. По его словам, имущество «врагов Крыма и России», ранее национализированное в собственность республики, в настоящее время активно реализуется на торгах. Приобретенные средства уйдут не только на развитие полуострова, но и на поддержку российских бойцов и их семей, объяснил Константинов.

Так, за первое полугодие 2025 года продано 25 национализированных объектов. Благодаря этому в бюджет Крыма поступило более 2,2 млрд рублей, — подчеркнул глава парламента.

Ранее директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов заявил, что в доход Российской Федерации были переданы акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского и 503 объекта недвижимости должников по его делу. По его словам, такое решение принял Кошехабльский районный суд Адыгеи.