Новый год без кредитов: как провести зимние каникулы и не набрать долгов

Новый год без кредитов: как провести зимние каникулы и не набрать долгов

Новогодние каникулы — время весьма приятное, но требующее больших затрат. На подарки, а также всевозможные развлекательные мероприятия нужны деньги. О том, как провести ближайшие недели без особого вреда для своего бюджета и обойтись без кредитов, — в материале NEWS.ru.

Почему важно заранее планировать бюджет

Новогодние праздники способны создать значительную нагрузку на семейный бюджет. Непродуманные траты на подарки, развлечения и организацию торжества могут привести к быстрому истощению финансовых ресурсов в сжатые сроки, если расходы не были предварительно грамотно рассчитаны.

Чтобы избежать негативных последствий для бюджета в период праздников, следует составить детальный план трат на подарки и развлечения и строго его придерживаться, советует в беседе с NEWS.ru магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Кроме того, эксперт рекомендует заранее закрыть все обязательные платежи, такие как жилищно-коммунальные услуги и кредитные обязательства, а также сформировать отдельный небольшой финансовый резерв, предназначенный специально для праздничных мероприятий.

Как не навредить себе кредитами

Чтобы избежать необходимости брать кредиты в преддверии Нового года, эксперты рекомендуют заранее планировать расходы, контролировать эмоциональные траты.

Необдуманные заимствования способны создать серьезную долговую нагрузку в начале следующего года. Поэтому самым разумным подходом будет сосредоточиться на осознанном и рациональном распределении праздничного бюджета.

«Если собственных средств на подарки не хватило, и вы обратились за кредитом, главное правило — вовремя вносить платежи», — отмечает Валишвили. Почти все кредитные карты предлагают льготный период, когда деньги можно вернуть без процентов. Заранее уточните, какие условия предлагает банк по вашей кредитной карте, и не пропустите оплату, добавляет эксперт.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Сегодня выигрывает тот, кто подходит к заимствованию осознанно: четко определяет цель, сравнивает условия разных продуктов и беспощадно изучает мелкий шрифт в договоре», — говорит NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. В долгосрочной перспективе выгоднее всего инвестировать время и силы в создание подушки финансовой безопасности, указывает он.

Если покупка была дорогостоящая и вы оформили полноценный кредит или оплатили кредитной картой крупную покупку, можно использовать различные инструменты управления задолженностью, например рефинансирование кредитов (перекредитование), поясняют эксперты.

Чтобы привлечь новых клиентов, банки зачастую предлагают выгодные условия перекредитования. Кроме того, ЦБ постепенно снижает ключевую ставку, поэтому с временным лагом в несколько месяцев условия могут измениться в лучшую для заемщика сторону (в частности, могут снизиться процентные ставки), отмечает Валишвили.

По ее словам, рефинансирование поможет сократить финансовую нагрузку на семейный бюджет и составить более комфортный график платежей.

Щербаченко советует при покупке товаров в кредит ответить себе на несколько главных вопросов: действительно ли он так необходим (не стали ли вы жертвой маркетинга), готовы ли вы вернуть деньги в срок, понимаете ли вы объем процентов и правила их начисления.

О чем еще следует помнить в праздничные дни

Эксперт также рекомендует ежемесячно откладывать 5–10% от дохода на будущие покупки.

Кроме того, он советует не совершать импульсивных покупок. Если речь идет о товарах, не требующих срочного приобретения, можно выждать несколько месяцев. В этом случае высока вероятность, что цена снизится на 5–30% благодаря сезонным распродажам, выходу новых моделей (что удешевляет предыдущие поколения товаров) или специальным акциям, таким как «Черная пятница» и предновогодние скидки. Такой подход помогает значительно сэкономить, избегая ценового ажиотажа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также Щербаченко настаивает на обязательной верификации сайтов и продавцов в преддверии праздников, поскольку в этот период резко возрастает активность мошенников. Следует тщательно проверять подлинность интернет-ресурсов, не переходить по сомнительным ссылкам и никому не сообщать реквизиты банковских карт.

Особое внимание нужно уделять предоплате: не стоит переводить деньги, не удостоверившись в надежности продавца и реальном существовании товара. Совершать покупки вслепую, без гарантий, — крайне рискованно, предупреждает эксперт.

Читайте также:

Когда лучше покупать смартфон со скидкой: до Нового года или в январе

В российских банках сообщили приятную новость о ставке по кредитам

Экономист ответил, что может убить кредитную историю