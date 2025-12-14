Банк не выдает кредитку: чем ее заменить, если не хватает на Новый год

По итогам ноября 2025 года сократилось количество выданных новых кредитных карт. При этом заметно снизился и общий лимит по ним. Это может быть связано с ужесточением регулирования со стороны ЦБ, а также повышением требований к заемщикам самими банками. Чем заменить кредитки в предпраздничный период, когда в них особо нуждаются, — в материале NEWS.ru.

Как сокращается выдача кредитных карт

Выдача кредитных карт в России продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию к снижению. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2025 года банки выпустили лишь 1,11 млн новых кредитных карт. Этот показатель на 16,3% ниже, чем в октябре (1,33 млн), и на четверть (25,1%) меньше, чем в ноябре прошлого года.

Сокращение коснулось не только количества, но и объема кредитных лимитов. Общая сумма, доступная по новым картам, составила 104,9 млрд рублей, что на 11,9% меньше октябрьского результата и на 37% ниже уровня ноября 2024 года.

География выдачи сохранила традиционную структуру лидерства. Наибольшее число карт в ноябре получили жители Москвы (85,2 тыс.), Московской области (71,6 тыс.), Краснодарского края (54 тыс.), Санкт-Петербурга (49 тыс.) и Свердловской области (35,7 тыс.).

Однако даже в этих регионах отмечается значительное снижение активности. Наиболее резкое падение выдачи за месяц — на 25,8% — зафиксировано в Крыму. За ним следуют Кемеровская (−20,4%), Новосибирская (−18,4%) и Омская (−18,3%) области, а также Алтайский край (−18,8%). В Москве падение составило 14,9%, в Санкт-Петербурге — 12%.

В чем преимущество кредиток

Преимущество кредитки по сравнению с потребительским кредитом состоит в большем удобстве, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Не надо сразу выбирать всю одобренную сумму, а проценты начисляются с момента снятия средств либо оплаты товара и только на ту часть, которая потрачена», — объясняет собеседник NEWS.ru.

По словам эксперта, у кредиток имеется так называемый льготный период, причем часто весьма продолжительный: в течение него заемными средствами можно пользоваться фактически бесплатно.

Кроме того, «пластик» работает как кредитная линия — после погашения потраченной с нее суммы деньги можно использовать снова. К недостаткам платежного инструмента аналитик отнес существенную комиссию за обналичивание средств и высокие проценты, которые начисляются, если не уложиться в беспроцентный срок.

Какие есть альтернативы кредитной карте

По мнению экспертов, у кредиток имеется несколько альтернатив и каждая из них имеет свои плюсы и минусы.

Потребкредит

Так, например, если банк отказывается выдавать кредитную карту, можно попробовать взять потребительский кредит. Но вероятность одобрения его также будет небольшой.

Потребительский кредит наличными идеально подходит для крупной и четкой цели, полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, это классическая банковская ссуда, которая выдается единовременно и на конкретный срок.

Этот вариант оптимален в том случае, когда нужна значительная сумма на четко определенную цель. Проценты начисляются на всю сумму кредита с первого дня, даже если вы эти деньги еще не потратили.

Целевой потребительский кредит может оказаться предпочтительнее для крупных приобретений, так как позволяет распределить выплаты на длительный срок и, как правило, предлагает более выгодную ставку по сравнению с использованием кредитной карты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рассрочка

Для приобретения техники в магазинах электроники оптимальным решением может стать рассрочка. Этот инструмент позволяет оплатить товар без переплаты: покупатель получает его сразу, а затем равными частями возвращает сумму долга в течение оговоренного срока — обычно от нескольких месяцев до года. Проценты за пользование средствами в этом случае не начисляются, хотя при нарушении графика платежей банк или магазин вправе применить штрафные санкции.

Экономическая модель такой схемы основана на комиссии, которую банк получает от магазинов-партнеров. Для торговых точек это выгодное сотрудничество: оно повышает лояльность клиентов и стимулирует их к покупкам именно в этом магазине за счет привлекательных условий оплаты. Покупатель в свою очередь получает возможность приобрести товар немедленно, распределив его стоимость на удобные беспроцентные платежи в будущем, объяснил Щербаченко.

Карта с овердрафтом

Еще один распространенный платежный инструмент с кредитной функцией — карта с овердрафтом. По своей сути это некий гибрид, сочетающий возможности дебетовой и кредитной карт. Основу составляет обычная дебетовая карта, однако ее владельцу также доступен заранее одобренный банком кредитный лимит. При недостатке собственных средств клиент может совершать операции, уходя в отрицательный баланс (овердрафт), тем самым мгновенно получая доступ к заемным средствам без необходимости оформлять отдельный кредитный договор.

Ключевое преимущество такого продукта — автоматическое погашение задолженности при поступлении любых средств на карту, например при зачислении зарплаты.

В то же время у такой карты нет льготного периода — проценты начисляются с первого дня, а лимит при этом обычно меньше, чем по кредитным картам, и зависит от дохода, отметил Щербаченко.

Если срочно нужны деньги, а банк отказывается выдавать их в кредит, можно попробовать обратиться за помощью к друзьям и знакомым, отмечает Додонов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заем в МФО

В крайнем случае заменой кредитной карты может стать краткосрочный заем в микрофинансовой организации (МФО) с быстрым оформлением или ломбард.

Это решение подходит для экстренных ситуаций, когда деньги нужны «здесь и сейчас». Но критически важно учитывать чрезвычайно высокие процентные ставки по таким займам. Их следует использовать строго для закрытия неотложных, краткосрочных финансовых пробелов с уверенностью в возможности быстро вернуть долг.

