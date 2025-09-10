Когда нечем платить: как законно получить отсрочку по кредиту

С 1 октября самозанятые и предприниматели смогут взять отсрочку по кредиту. Другие категории россиян также могут воспользоваться кредитными каникулами. NEWS.ru рассказывает, что сделать, чтобы банк дал время на передышку в обслуживании займа.

Что такое кредитные каникулы

Кредитные каникулы — это период временной приостановки платежей по кредиту (займу) или уменьшения их размера без нежелательных последствий — штрафов и ухудшения кредитной истории.

Кредитор (банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям, указанным в законе.

Что известно о кредитных каникулах для самозанятых

С 1 октября самозанятые и предприниматели получат возможность взять отсрочку по кредиту. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 31 июля. Согласно ему, самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут взять кредитные каникулы, но только раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если у заемщиков их несколько.

При этом банки смогут как и прежде предоставлять субъектам МСП реструктуризацию и каникулы по собственным программам. Как уточнили в ЦБ, получившим льготный кредит лицам тоже разрешат пользоваться отсрочкой платежей. Во время каникул не придется гасить основной долг, проценты будут начисляться как и прежде.

Можно будет взять передышку только в том случае, если сумма кредита не превышает установленных лимитов:

до 10 млн рублей для самозанятых;

до 60 млн рублей для микропредприятий (среднесписочная численность — не более 15 человек, доход — не более 120 млн в год);

до 400 млн рублей для малых предприятий (организация с доходом до 800 млн рублей в год и численностью персонала до 100 человек);

до 1 млрд рублей для средних предприятий (среднесписочная численность должна быть от 101 до 250 человек, а годовой доход — не превышать 2 млрд рублей).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто еще имеет право на кредитные каникулы

Россияне получили право брать кредитные каникулы в 2020 году. Заемщики, столкнувшиеся с финансовыми проблемами во время пандемии коронавируса, тогда могли подать заявку на полугодовую отсрочку выплат. Фактически на них был распространен механизм ипотечных каникул (действует в России на постоянной основе с 2019 года).

Правда, для заемщиков с необеспеченными кредитами (в отличие от ипотечников) эти послабления оказались временными. В 2022 году механизм возобновили, а с 2024 году россияне получили бессрочное право на получение кредитных каникул по любому виду потребительских ссуд.

По одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода заемщика и один раз — если он пострадал от чрезвычайной ситуации.

Граждане, чей доход снизился в последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев, получат право на каникулы. Можно будет приостановить платежи на срок до шести месяцев. Сам заемщик обязан предоставить кредитору документы, подтверждающие право на каникулы.

Кому банк может отказать в кредитных каникулах

Банк может отказать в кредитных каникулах только в случае банкротства заемщика, вступившего в силу решения суда или уже действующих кредитных каникул по другим законам (например, для участников СВО). Еще есть «потолок», выше которого кредитные каникулы не предоставят: до 1,6 млн рублей по автокредитам, 150 тысяч рублей по кредитным картам и 450 тысяч рублей — по другим видам займов.

Самое главное: в период каникул неустойка (штрафы, пени) не начисляется, и кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. Проценты начисляются полностью, так что заемщику в любом случае придется их погасить после окончания каникул.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как повысить свои шансы на одобрение кредитных каникул банком

Как пояснили NEWS.ru в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни», при невозможности платить по ипотечному кредиту необходимо доказать трудную жизненную ситуацию: потерю работы, длительную болезнь, оформление инвалидности (первая, вторая группа).

«Важное условие — падение дохода на 30%, но если только при этом предельная нагрузка превысит 50% (то есть когда более половины доходов человек отдает в счет обязательств перед банками. — NEWS.ru), либо увеличение числа иждивенцев у заемщика при одновременном снижении дохода и росте ПДН до 40% и выше», — отметили в пресс-службе.

Кредитные организации могут отказать в предоставлении каникул, только если заемщик не соответствует требованиям. Как правило, банки заинтересованы в возврате средств и идут навстречу, добавили собеседники.

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский пояснил NEWS.ru, что если заемщик уже допускает просрочки (свыше 5 дней), то шансы на одобрение кредитных каникул резко снижаются. «Для банков это будет сигнал о слабой платежной дисциплине», — сказал он.

Соответственно, за каникулами следует обращаться заблаговременно — до того, когда ситуация с финансами сильно ухудшится. «При большом желании повысить свой кредитный рейтинг клиент может брать небольшие потребительские кредиты для бытовых нужд или пользоваться кредиткой, но при этом погашение долга должно осуществляться вовремя и в полном объеме», — советует Рогачевский.

Читайте также:

Как банки обманывают людей по вкладам и кредитам: это должен знать каждый

Новые правила выдачи кредитов с 1 сентября: что изменится, кого коснется

Никакой реструктуризации. Почему банки не смягчают кредиты россиянам