Новые правила выдачи кредитов с 1 сентября: что изменится, кого коснется

С 1 сентября 2025 года для потребительских кредитов и займов вводится так называемый период охлаждения. Главным образом эта мера направлена против мошенников. Однако она может несколько затруднить получение займов для добросовестных граждан. Что изменится в правилах выдачи кредитов осенью и могут ли заемщики подготовиться к этому заранее — в материале NEWS.ru.

Что такое период охлаждения

Период охлаждения для потребительских кредитов и займов прописан в Федеральном законе № 9 от 13.02.2025. Он подразумевает, что клиент финансовой организации получает деньги не сразу, а только по истечении определенного времени.

Если финансовая организация — банк или МФО — выдаст кредит или заем в обход новых требований и мошенникам все-таки удастся украсть деньги, организацию можно будет привлечь к ответственности. В этом случае, если по факту кражи возбуждено уголовное дело, заемщик не обязан возвращать кредит. Кроме того, банк или МФО не смогут передать его долг коллекторам.

Что изменится в правилах выдачи кредитов с 1 сентября в РФ

1 сентября мгновенно взять кредит в банке, как раньше, уже не получится. С этого времени в отношении займов будет действовать период охлаждения. Это не просто техническая задержка, а мера, направленная на повышение безопасности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжительность периода охлаждения будет зависеть от суммы займа:

для сумм от 50 до 200 тысяч — 4 часа;

для сумм свыше 200 тысяч — 48 часов.

При этом есть исключения. Период охлаждения не будет действовать в отношении:

кредитов, сумма которых менее 50 тысяч рублей;

заемных и кредитных средств на покупку автомобиля, если они переводятся напрямую дилерскому центру;

ипотеки;

кредитов на образование, если средства перечисляются напрямую в образовательное учреждение;

займов и кредитов, которые клиенты оформляют с поручителями или когда у клиента есть созаемщики;

кредитов, взятых на рефинансирование, если это не приведет к увеличению размера долга.

Помимо этого, с 1 сентября кредитные организации смогут перечислять деньги только при совпадении персональных данных владельца счета и лица, обратившегося за займом. Это касается в первую очередь онлайн-кредитования.

Зачем понадобилось вводить период охлаждения

Новый подход призван защитить людей от поспешных решений — и, что важнее, от мошенников, которые часто давят на эмоции и требуют немедленно оформить кредит под каким-либо предлогом, объяснил NEWS.ru аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

«На первый взгляд это может показаться неудобным: раньше можно было получить деньги буквально за пару минут, а теперь — ждать. Но смысл изменений в том, чтобы дать человеку время подумать», — сказал эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заемщик сможет спокойно перечитать условия договора, сравнить предложения, проконсультироваться с близкими или передумать. Это особенно важно в стрессовых ситуациях, например, если кто-то по телефону требует перевести деньги «для спасения родственника» или «разблокировки счета», отмечает Лоссан. Благодаря задержке банк не сможет сразу выдать кредит, а потенциальную жертву мошенников удастся вовремя остановить.

Большинство «удачных» мошеннических операций (то есть операции без добровольного согласия) совершаются под воздействием методов социальной инженерии. Чаще всего это создание ощущения необходимости срочных действий, пояснил NEWS.ru гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. «Поэтому период охлаждения, „перебивающий“ эту „срочность“, может быть весьма действенным методом предотвращения потерь для граждан», — сказал он.

Как подготовиться заемщикам к новым правилам

Тем, кто планирует брать кредит после 1 сентября, стоит заранее учитывать новое правило. Если деньги нужны срочно, лучше готовиться к оформлению заблаговременно и не оставлять это на последний момент, советует Лоссан. «Например, можно заранее собрать документы, пройти скоринг в нескольких банках и выбрать наиболее выгодное предложение», — указывает он.

По мнению старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, для заемщиков период охлаждения не будет иметь принципиального значения. Ситуации, когда заемные средства нужны прямо здесь и сейчас, встречаются очень редко. «Единственный совет для тех, кто будет оформлять кредиты по новым правилам, — просчитать заранее, когда вам нужны будут деньги, и подать заявку с учетом этого срока», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ограничение на выдачу кредитов не отменяет необходимости соблюдать бдительность. Если кто-то по телефону или в мессенджере уговаривает вас оформить кредит, скорее всего, это действуют мошенники. Банк или правоохранительные органы никогда не попросят перевести деньги «на безопасный счет» или предпринимать какие-то действия «прямо сейчас», заметил Лоссан.

Как еще осложнили жизнь мошенникам

Одна из самых эффективных и уже действующий мер против мошенников — самозапрет на выдачу кредитов, напомнила Гусятникова.

«Его нельзя снять быстро, на это потребуется от нескольких часов до пары дней, по сути то же самое, что и период охлаждения, и это является защитой от действий аферистов», — пояснила юрист.

Это нововведение действует с 1 марта 2025 года. Установить самозапрет на кредиты и займы и снять его может любой гражданин РФ — в личном кабинете на «Госуслугах», а с 1 сентября 2025 года — также при обращении в МФЦ. Можно настроить частичный самозапрет: например, запретить оформлять кредиты от своего имени только в банках или только в МФО. Как и в случае с периодом охлаждения, есть исключения: автокредиты под залог, ипотека, кредиты на образование, если деньги переводят напрямую в учебное заведение, а также использование действующих кредиток с уже одобренным лимитом средств.

Читайте также:

Что делать, если просрочка по кредиту: простые советы экспертов

Россияне троллят банки, проверяя самозапрет на кредиты: что происходит

Что делать, если ваш банк обанкротился: как спасти деньги, что с кредитами

Россиянам массово блокируют банковские счета: кто в зоне риска, что делать