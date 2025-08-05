С 1 сентября начнет действовать важное новшество для заемщиков кредитов Финансист Мехтиев: с 1 сентября введут период охлаждения для заемщиков кредитов

С 1 сентября 2025 года в России вводится важное новшество для заемщиков — обязательный «период охлаждения» при выдаче кредитов, рассказал агентству ПРАЙМ генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. По его словам, эта мера направлена на усиление защиты граждан от мошенников. Также ужесточаются правила перечисления денег по кредитам.

Продолжительность периода, в течение которого кредитор не может выдать средства заемщику, будет напрямую зависеть от суммы кредита, уточнил Мехтиев. Для небольших займов до 50 тысяч рублей период охлаждения действовать не будет. Однако для более существенных сумм установлены четкие сроки ожидания: при кредите от 50 до 200 тысяч рублей выдача денег будет задерживаться на четыре часа.

В случае, если кредит предоставляется на сумму, превышающую 200 тысяч рублей, ждать получения денег придется 48 часов, — сказал эксперт.

Еще одно ключевое изменение коснется онлайн-кредитования: с 1 сентября банки и МФО смогут перечислять деньги только при полном совпадении персональных данных заемщика и владельца счета. Эта мера, как подчеркнул Мехтиев, призвана пресечь деятельность «дропперов» — посредников, помогающих выводить украденные средства.

Ранее депутат Антон Немкин рассказал, что одним из основных признаков мошенничества являются фразы, создающие чувство срочности или паники. Речь также идет о просьбах насчет предоставления конфиденциальной информации и предложениях о «выгодных» сделках и призах.