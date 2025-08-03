В Госдуме назвали быстрый способ вычислить телефонных мошенников

Одним из основных признаков мошенничества являются фразы, создающие чувство срочности или паники, например: «Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию» или: «На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам», сообщил депутат Антон Немкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь также идет о просьбах насчет предоставления конфиденциальной информации и предложениях о «выгодных» сделках и призах.

Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники. Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания, — подчеркнул он.

Ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что мошенники разработали новую схему обмана пользователей Telegram с использованием банковского трояна Mamont. По информации ведомства, злоумышленники создают в мессенджере фальшивые каналы, которые визуально имитируют официальные группы помощи семьям участников спецоперации на Украине.