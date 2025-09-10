Несколько категорий россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября Самозанятые и предприниматели смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября

С 1 октября российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса смогут взять кредитные каникулы сроком до шести месяцев, это же касается самозанятых граждан, если сумма их задолженности не превышает 10 млн рублей. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин 31 июля.

Уточняется, что лимит существует для каждой категории. Так, долг не должен быть больше 60 млн рублей для микропредприятий, 400 млн рублей для малых предприятий и один миллиард рублей для средних предприятий. Если это условие соблюдено, то закон даст возможность получить отсрочку сроком до шести месяцев.

Ранее владелец агентства недвижимости риелтор Марина Маньянова сообщила, что банк может отказать в предоставлении ипотечных каникул при наличии просрочек по текущим платежам. По ее словам, отсрочка является мерой поддержки, а не способом на время забыть о долгах.

До этого сообщалось, что российские банки начали массово отказывать гражданам в реструктуризации долгов и кредитных каникулах. По данным ЦБ, с отказами сталкиваются 80% обращавшихся.

Тем временем риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что цены на новостройки в России вырастут на 20% осенью, аналогичный рост ожидается и на вторичном рынке жилья. Основной причиной подорожания он назвал увеличение спроса, которое спровоцирует снижение ключевой и ипотечной ставок.