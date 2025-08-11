Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 03:20

Риелтор объяснила, почему банки отказывают в ипотечных каникулах

Риелтор Маньянова: банк откажет в ипотечных каникулах при просроченных платежах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Банк может отказать в предоставлении ипотечных каникул при наличии просрочек по текущим платежам, заявила NEWS.ru владелец агентства недвижимости риелтор Марина Маньянова. По ее словам, отсрочка является мерой поддержки, а не способом на время забыть о долгах.

Банки не всегда идут навстречу, когда заемщик просит ипотечные каникулы. Чтобы получить одобрение на паузу в платежах, нужно соответствовать ряду условий. Важно не попасть в стоп-лист по причинам для отказа. Отказ можно получить, если у вас уже есть просрочки по текущим платежам. Каникулы — не способ закрыть глаза на долги, а мера поддержки до того, как начались проблемы. Банк также может отказать, если ваш доход уменьшился не официально — все должно быть подтверждено документами: справками, больничными, справкой из центра занятости, — сказала Маньянова.

Она уточнила, что ипотечный кредит должен быть взят на единственное жилье, а не на инвестиционную или вторую квартиру. Кроме того, отметила Маньянова, сумма кредита не должна превышать установленный лимит: до 6 млн рублей для большинства регионов и до 15 млн — для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. По словам риелтора, банк также может отказать, если заемщик уже пользовался каникулами или является индивидуальным предпринимателем без возможности подтвердить резкое снижение дохода.

И еще: если кредит был взят совсем недавно, например меньше полугода назад. Подать заявление на ипотечные каникулы можно в следующих случаях: если вы официально потеряли работу, попали под сокращение, оформили статус безработного или если ваш доход снизился минимум на 30%. Также основаниями считаются тяжелые болезни и уход за родственником, нуждающимся в постоянной помощи. Главное — подтвердить все документально и быть в рамках закона, — добавила Маньянова.

Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что если у супруга есть ипотека, то сохранить квартиру при разводе поможет брачный договор. По его словам, эта процедура помогает в случае развала отношений избежать имущественных споров.

кредиты
ипотеки
банки
квартиры
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
