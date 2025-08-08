Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 13:11

Юрист рассказал, как сохранить ипотечную квартиру при разводе

Юрист Кваша: сохранить ипотечную квартиру поможет брачный договор

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если у супруга есть ипотека, сохранить квартиру при разводе поможет брачный договор, заявил NEWS.ru юрист Дмитрий Кваша. По его словам, заключить его можно у нотариуса. Он отметил, что эта процедура помогает в случае развала отношений избежать имущественных споров.

Если у одного из супругов есть ипотека или иное имущество, идеально будет заключить у нотариуса брачный договор. Он определяет, что кому отойдет в случае развода и делается для того, чтобы в последующем избежать судебных дрязг. Но если ваш спутник жизни на это не идет, обижается, тогда лучше ипотеку платить со своего расчетного счета, — посоветовал Кваша.

По словам юриста, даже в этом случае квартира будет считаться совместно нажитым имуществом, особенно если будет доказано, что второй супруг вносил вклад в оплату ежемесячных платежей. Собеседник NEWS.ru отметил, что сейчас из четырех браков три заканчивается разводами, а 70% квартир покупается в ипотеку, которые потом пытаются разделить.

Ранее стало известно, что брачным договором можно изменить установленный законом режим совместной собственности. Например, в нем можно указать, что автомобиль — совместное имущество, а на квартиру распространяется режим долевой собственности: у мужа 2\3, у жены — 1/3.

