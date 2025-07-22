Россиянам рассказали, как не потерять квартиру при разводе

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22 июля 2025 в 05:20

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Адвокат Данильченко: брачный договор поможет сохранить квартиру при разводе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грамотно составленный брачный договор поможет сохранить права на квартиру при разводе, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, в соглашении можно прописать режим совместной, долевой или раздельной собственности.

Брачным договором можно изменить установленный законом режим совместной собственности и установить режим совместной, долевой или раздельной на все имущество, его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Например, в брачном договоре можно указать, что автомобиль — совместное имущество, на квартиру распространяется режим долевой собственности: у мужа 2/3, а у жены — 1/3, а остальное имущество, нажитое во время брака, будет собственностью того, кто его приобрел или зарегистрировал, — сказала Данильченко.

Она уточнила, что при подготовке брачного договора важно учесть множество аспектов, чтобы обеспечить защиту интересов обеих сторон. По словам Данильченко, соглашение не может содержать условия, которые ставят одного из супругов в неблагоприятное положение. Кроме того, отметила адвокат, договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность, а также право на обращение в суд за защитой.

Документ должен быть составлен с учетом законодательства, поэтому лучше всего обратиться за помощью к квалифицированному юристу. Важно помнить, что брачный договор — это не только юридический документ, но и инструмент сохранения гармонии и доверия в отношениях, поэтому важно подходить к его составлению с умом и вниманием к деталям, — добавила Данильченко.

Ранее юрист Людмила Александрова заявила, что актер Михаил Ефремов и его жена Софья Кругликова могут заключить соглашение о разделе имущества при разводе. По ее словам, если договоренность не будет достигнута, то расставшейся чете артистов придется обратиться в суд.

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