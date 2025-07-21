Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 13:36

Юрист раскрыла нюанс раздела имущества при разводе Ефремова с женой

Юрист Александрова: Ефремов с женой могут заключить соглашение при разводе

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Стрингер/NEWS.ru

Актер Михаил Ефремов и его жена Софья Кругликова могут заключить соглашение о разделе имущества при разводе, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, если договоренность не будет достигнута, то расставшейся чете артистов придется обратиться в суд.

Если нет брачного договора, то раздел имущества проводится по общему правилу — 50/50, согласно статье 39 Семейного кодекса РФ. То есть доли у супругов в совместно нажитом имуществе равные. Раздел имущества может быть проведен в судебном порядке или, если стороны пришли к решению, которое устраивает всех, через заключение нотариального соглашения о разделе имущества, — сказала Александрова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что недавно вышедший на свободу Ефремов разошелся с Кругликовой спустя 23 года брака. По данным канала, супруги часто конфликтовали, особенно после слухов о том, что к артисту в колонию на свидания приходила его коллега 41-летняя актриса Дарья Белоусова. Канал отмечает, что официально заявление о расторжении брака пока не зарегистрировано, однако источник из окружения семьи рассказал, что «это вопрос времени». Сообщается, что развод могут временно отложить из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ.

актеры
Олег Ефремов
разводы
юристы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владелице ювелирного дома дали срок за мошенничество
Садовод рассказал, можно ли сажать картошку во второй половине июля
«Пока не исчерпались»: военэксперт раскрыл, когда ждать крах Зеленского
Стало известно, какая страна в ЕС поставила Украине средств ПВО на $200 млн
Кассир потратила $2,4 млн компании на роскошную жизнь
Проверка на цвет и мягкость: как выбрать спелое и вкусное авокадо
«Тяжелое решение»: депутат о последствиях 50-дневной накачки оружием ВСУ
Как малый и средний бизнес работает с крупными поставщиками металла
Раскрыто число погибших при крушении самолета на здание с детьми
Путин установил минимальный коэффициент рождаемости на одну россиянку
Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота
В России призвали переводить работников на удаленку из-за аномальных ливней
Венгрия обсудила с Россией и Сербией новый нефтепровод
ФСБ задержала главу одного российского банка
На Западе заявили о «роевой тактики» ВС России по прорыву обороны ВСУ
Ароматная абрикосовая наливка: готовим дома без лишней химии
Зарубежным судам станет сложнее зайти в морские порты России
Стоматолог отравил жену ради денег и попросил дочь сделать алиби через ИИ
На Украине могут появиться мобильные ТЦК
Адвокат ответил, накажут ли сотрудника за опоздание из-за непогоды
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.