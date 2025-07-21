Юрист раскрыла нюанс раздела имущества при разводе Ефремова с женой

Актер Михаил Ефремов и его жена Софья Кругликова могут заключить соглашение о разделе имущества при разводе, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, если договоренность не будет достигнута, то расставшейся чете артистов придется обратиться в суд.

Если нет брачного договора, то раздел имущества проводится по общему правилу — 50/50, согласно статье 39 Семейного кодекса РФ. То есть доли у супругов в совместно нажитом имуществе равные. Раздел имущества может быть проведен в судебном порядке или, если стороны пришли к решению, которое устраивает всех, через заключение нотариального соглашения о разделе имущества, — сказала Александрова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что недавно вышедший на свободу Ефремов разошелся с Кругликовой спустя 23 года брака. По данным канала, супруги часто конфликтовали, особенно после слухов о том, что к артисту в колонию на свидания приходила его коллега 41-летняя актриса Дарья Белоусова. Канал отмечает, что официально заявление о расторжении брака пока не зарегистрировано, однако источник из окружения семьи рассказал, что «это вопрос времени». Сообщается, что развод могут временно отложить из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ.