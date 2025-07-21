SHOT: Ефремов расстался с женой после 23 лет брака

Telegram-канал SHOT сообщает, что недавно вышедший на свободу актер Михаил Ефремов разошелся с женой спустя 23 года брака. По его данным, супруги часто конфликтовали, особенно после слухов о том, что к артисту в колонию на свидания приходила его коллега 41-летняя актриса Дарья Белоусова.

Канал отмечает, что официально заявление о расторжении брака пока не зарегистрировано, однако источник из окружения семьи рассказал, что «это вопрос времени». Как выяснил SHOT, развод могут временно отложить из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ.

Ефремов и Кругликова вступили в брак в 2002 году, у них трое детей: старшему — 20 лет, самому младшему — 15. Это пятый брак актера.

Ранее сообщалось, что звезда культового российского боевика «Бумер» Андрей Мерзликин не намерен судиться с экс-супругой Анной за совместно нажитое имущество. По словам источника, пара рассталась мирно, сохранив взаимное уважение. Собеседница издания рассказала, что супруги долгое время пытались сохранить брак, но в итоге расстались по-доброму.