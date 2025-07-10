Раскрыты подробности бракоразводного процесса звезды «Бумера»

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10 июля 2025 в 19:29

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Woman.ru: Мерзликин не намерен судиться с бывшей женой за имущество

Андрей Мерзликин Андрей Мерзликин Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Звезда культового российского боевика «Бумер» Андрей Мерзликин не намерен судиться с экс-супругой Анной за совместно нажитое имущество, сообщает Woman.ru со ссылкой на близкую подругу Анны. По ее словам, пара рассталась мирно, сохранив взаимное уважение.

По словам собеседницы издания, супруги долгое время пытались сохранить брак, но в итоге расстались «по-доброму». Она особо отметила, что Анна всегда поддерживала Мерзликина в течение их совместной жизни и никогда не выносила сор из избы, в отличие от жен многих других знаменитостей.

Андрей — достойный и воспитанный мужчина, он не будет судиться с женой за совместно нажитое и оставит матери своих детей столько, сколько оставляют благородные мужья. Потому что неизвестно, кем бы он стал и где был, будь рядом с ним другая женщина, — отметила собеседница издания.

В суде расторгли брак Андрея и Анны Мерзликиных 8 июля. Супруги были женаты с 2006 года, у них четверо детей. Оформление развода совпало с отмечаемым в России 8 июля Днем семьи, любви и верности.

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Андрей Мерзликин
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