Звезда «Бумера» развелся с женой в День семьи, любви и верности В суде расторгли брак актера Андрея Мерзликина с супругой

В суде расторгли брак российского актера Андрея Мерзликина с женой Анной, сообщило РИА Новости со ссылкой на решение судьи. Супруги были женаты с 2006 года, у них четверо детей. Оформление развода совпало с отмечаемым в России 8 июля Днем семьи, любви и верности.

Рассмотрено дело, брак расторгнут, — говорится в сообщении.

Ранее психолог Юлия Осмачкина высказала мнение, что Мерзликину не стоило делать из жены Анны собственного директора, так как любой мужчина хочет видеть дома жену, а не бизнес-партнера. Как она считает, это могло разрушить их брак. По ее наблюдениям, семьи часто распадаются, потому что в паре смешивают работу и личную жизнь.

При этом в Сети обсуждали, что актер ушел от жены к своему тренеру по скалолазанию Полине. Мерзликин сам опроверг эту информацию. Он сделал скрин из новостей, выложил на своей странице и подписал: «Фейк». Известно, что инициатором развода стал сам артист. При этом заявление было зарегистрировано еще в начале июня. Первая беседа в рамках бракоразводного процесса прошла 19 июня.

До этого жена участника шоу «Импровизаторы» Дмитрия Позова — блогер Екатерина Позова — подтвердила развод с артистом. В день его 40-летия она опубликовала поздравление, в котором написала, что благодарна ему за «жестокий» жизненный урок.