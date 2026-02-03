Жена Мерзликина прокомментировала его слова о том, что он отец-одиночка

Жена Мерзликина прокомментировала его слова о том, что он отец-одиночка Анна Мерзликина заявила, что дети живут с ее бывшим мужем по договоренности

Жена Андрея Мерзликина Анна сказала NEWS.ru, что они с бывшим мужем мирно договорились, что четверо их детей остаются после развода жить с ним. По ее словам, так удобно всем, в первую очередь самим детям.

Они живут с ним. Андрей — прекрасный папа, это просто договоренность, мы официально решили, что так будет удобно детям, что они остаются дома, с отцом. Папа их обеспечивает полностью, несет за них ответственность, — сказала Анна Мерзликина.

Бывшая жена актера отметила, что это нисколько не мешает ей видеться и обращаться с детьми. Когда Андрей Мерзликин отсутствует, дети остаются у нее.

Андрей Мерзликин и психолог Анна Осокина познакомились 9 мая 2004 года в компании друзей. В гости звезду пригласил друг, актер Станислав Дужников, Анна оказалась подругой его жены. В 2006 году пара поженилась, а потом обвенчалась. У Мерзликиных четверо детей: 18-летний Федор, 16-летняя Серафима, 14-летняя Евдокия и 10-летнмй Макар.

Ранее стало известно, что четверо детей остались жить с актером Андреем Мерзликиным после мирного развода с их матерью, психологом Анной Мерзликиной. Артист признался в этом на торжественной церемонии вручения кинопремии «Золотой орел».