Звезда «Бумера» раскрыл, кого выбрали дети после развода Четверо детей остались жить с актером Мерзликиным после развода

Четверо детей остались жить с актером Андреем Мерзликиным после мирного развода с их матерью, психологом Анной Мерзликиной, пишет Super. Артист признался в этом на торжественной церемонии вручения кинопремии «Золотой орел».

[Дети сейчас живут] со мной, — сказал артист.

Артист уточнил, что решение о расставании было принято полгода назад после почти 20 лет брака, но отношения с бывшей супругой остались теплыми. Мерзликин также выразил благодарность за все, что произошло за годы совместной жизни. Вместе с Анной они воспитывают 18-летнего Федора, 16-летнюю Серафиму, 14-летнюю Евдокию и 10-летнего Макара.

