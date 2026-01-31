Зимняя Олимпиада — 2026
Звезда «Бумера» раскрыл, кого выбрали дети после развода

Четверо детей остались жить с актером Мерзликиным после развода

Андрей Мерзликин Андрей Мерзликин Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости
Четверо детей остались жить с актером Андреем Мерзликиным после мирного развода с их матерью, психологом Анной Мерзликиной, пишет Super. Артист признался в этом на торжественной церемонии вручения кинопремии «Золотой орел».

[Дети сейчас живут] со мной, — сказал артист.

Артист уточнил, что решение о расставании было принято полгода назад после почти 20 лет брака, но отношения с бывшей супругой остались теплыми. Мерзликин также выразил благодарность за все, что произошло за годы совместной жизни. Вместе с Анной они воспитывают 18-летнего Федора, 16-летнюю Серафиму, 14-летнюю Евдокию и 10-летнего Макара.

Ранее стало известно, что танцор Ренат Агзамов и его супруга Валерия развелись еще два года назад, но не афишировали это. Как рассказала девушка, развод прошел мирно, по обоюдному решению, пара сохранила дружеские отношения и продолжает совместно воспитывать сына.

До этого музыкант Никита Пресняков спровоцировал слухи о новом романе, опубликовав фото из гостиничного номера в Испании, на котором была заметна женская сумка. Артист, который осенью 2022 года переехал в США с женой Аленой Красновой, а летом 2025 года развёлся, отдыхал в компании друзей.

