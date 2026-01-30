Вскрылись неожиданные подробности развода Агзамова с женой

Развод Рената и Валерии Агзамовых прошел без скандала, передает StarHit. Как рассказала девушка, брак распался еще два года назад, в 2024 году, однако известно о нем стало только сейчас. Пара продолжает совместно воспитывать своего единственного сына.

Просто мы не афишируем. Мы вместе решили так. Мы в хороших отношениях — у нас дружеские отношения, теплые, в принципе все хорошо. Я думаю, причина простая — долгий брак. Такое бывает… Сын проживает и с папой, и со мной, по-разному, — рассказала Агзамова.

Несмотря на то, что заявление на развод подавала Валерия, она подчеркивает, что решение было обоюдным. Брак Рената и Валерии длился больше 10 лет.

Тем временем музыкант Никита Пресняков спровоцировал слухи о новом романе, опубликовав в Сети кадр из гостиничного номера с женской сумкой. Пользователи предположили, что артист, отдыхающий в Испании, путешествует с девушкой.

Ранее футболист и бывший супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в саркастичной форме опроверг ее слова о том, что она подвергалась абьюзу с его стороны в их браке. Артистка ранее рассказала, что спортсмен запрещал ей выходить на сцену и работать на телевидении.