Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 12:14

Никита Пресняков спровоцировал слухи о новом романе снимком из отеля

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Музыкант Никита Пресняков спровоцировал слухи о новом романе, опубликовав в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадр из гостиничного номера с женской сумкой. Пользователи предположили, что артист, отдыхающий в Испании, путешествует с девушкой.

На снимке из сторис у зеркала была заметна женская сумка, что вызвало активные обсуждения среди подписчиков. Сам внук певицы Аллы Пугачевой находится на отдыхе в компании друзей — предположительно, одного молодого человека и двух девушек. Пресняков на данный момент никак не прокомментировал домыслы о своей личной жизни.

Артист переехал в Соединенные Штаты осенью 2022 года вместе с моделью Аленой Красновой, однако летом прошлого года пара объявила о разводе после семи лет брака.

Ранее Пресняков обратился к нейросети с просьбой сгенерировать образ идеальной возлюбленной. Искусственный интеллект представил портрет светловолосой незнакомки, который полностью удовлетворил запрос артиста. Музыкант признал, что ИИ угадал его любимый типаж.

Никита Пресняков
романы
разводы
слухи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного после ограбления ресторана нашли за мусоркой
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Полуголый мужчина устроил дебош на высоте 10 тыс. метров над землей
Россиянин заплатит рублем за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.