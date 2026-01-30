Никита Пресняков спровоцировал слухи о новом романе снимком из отеля

Музыкант Никита Пресняков спровоцировал слухи о новом романе, опубликовав в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадр из гостиничного номера с женской сумкой. Пользователи предположили, что артист, отдыхающий в Испании, путешествует с девушкой.

На снимке из сторис у зеркала была заметна женская сумка, что вызвало активные обсуждения среди подписчиков. Сам внук певицы Аллы Пугачевой находится на отдыхе в компании друзей — предположительно, одного молодого человека и двух девушек. Пресняков на данный момент никак не прокомментировал домыслы о своей личной жизни.

Артист переехал в Соединенные Штаты осенью 2022 года вместе с моделью Аленой Красновой, однако летом прошлого года пара объявила о разводе после семи лет брака.

Ранее Пресняков обратился к нейросети с просьбой сгенерировать образ идеальной возлюбленной. Искусственный интеллект представил портрет светловолосой незнакомки, который полностью удовлетворил запрос артиста. Музыкант признал, что ИИ угадал его любимый типаж.