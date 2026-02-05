Никита Пресняков «избавился» от Пугачевой. Где он сейчас, что с карьерой

В конце прошлого года певец Владимир Пресняков сообщил СМИ, что скоро в Россию вернется его старший сын Никита, который живет в США. Но этого не произошло ни до Нового года, ни после. По словам источника из окружения артиста, карьера Никиты в Штатах внезапно пошла в гору и над ним не довлеет фамилия родственников. Чем внук Пугачевой занимается в Америке, кто его новая девушка — в материале NEWS.ru.

Чем Никита Пресняков занимается в США

В октябре 2025 года Владимир Пресняков заявил журналистам на премии «Золотой граммофон», что его сын Никита скоро вернется в Россию. Месяц спустя внук Аллы Пугачевой сообщил изданию Super, что собирается приехать в Москву в гости, но не насовсем.

«Я, конечно же, приеду в гости (в столицу) рано или поздно, но у меня как раз наоборот тут (в США) очень сильно развивается карьера — как в клипмейкерстве, так и в музыкальном плане. Мы каждый день, с утра до вечера, заняты всем возможным творчеством с командой», — отметил он.

По словам Никиты, в Штатах над ним не довлеет фамилия Пугачевой, и это хорошо. Он намерен сам строить свою карьеру и жизнь. Внук Примадонны заявил, что он подвергался необоснованной критике в России.

«Вечный негатив и хейт на ровном месте в мой адрес (на родине из-за бабушкиной славы. А в Штатах все по-другому). Я тут сам по себе, и никто не будет меня с кем-то сравнивать или упрекать в чем-то. Я стал намного сильнее, появились новые цели, новые навыки, друзья», — отметил он.

Инсайдер из близкого окружения Владимира Преснякова рассказал NEWS.ru, что в жизни Никиты все вдруг резко изменилось. Он попал в нужную тусовку и продвигает карьеру.

Никита Пресняков Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

«(В Штатах) легко знакомятся. Если ты с головой, умеешь что-то делать и продемонстрируешь свои навыки, то тебя заметят. Никита — общительный, талантливый парень, который попал в нужную тусовку, познакомился с кем надо. Сейчас он продюсирует начинающих исполнителей, записывает свои песни. Выступает с каверами российских звезд по клубам. Под российские попсовые песни приходят потанцевать не только наши релоканты, но и американцы. Все истории с авторскими правами Пресняков утряс. Можно сказать, что сейчас в Америке он зарабатывает больше, чем в России», — сообщил источник.

Сколько внук Пугачевой Никита Пресняков зарабатывает в США

По словам собеседника, Никита Пресняков срежиссировал концертное видео певицы Дайон Уорвик и легенды кантри-музыки Долли Партон. Затем он работал над клипом отца Майли Сайрус — Билли Рэя. Они снимали видео в Нэшвилле вместе с певицей Firerose.

Кроме того, внук Пугачевой работал над монтажом видео начинающей певицы и актрисы Саши Бейкер, которая снимается в сериалах Netflix. Клип получился в футуристическом стиле, сообщил инсайдер. По его словам, Никита периодически делает проекты с продюсером Дэймоном Эллиотом.

«Он смог себя показать и завел правильные знакомства. А дальше ты без всякой громкой фамилии благодаря сарафанному радио получаешь новые заказы. Кто-то кому-то тебя посоветует: мол, смотри, этот парень сделал нам отличный монтаж. Так это работает», — сообщил источник.

По информации собеседника, Никита зарабатывает в Америке более-менее, если судить по меркам россиян. Однако на Западе жизнь гораздо дороже, чем в РФ, — выше и налоги, и цены, напомнил собеседник. По этой причине внука Пугачевой все еще поддерживают именитые родственники.

«В Штатах цены выше, налоги тоже, медстраховка дорогая. Чтобы Никита мог поддерживать привычный образ жизни, ему конечно, помогают, в том числе отец Владимир Пресняков. В большой степени его поддерживает мама — Кристина Орбакайте», — сообщил инсайдер.

Владимир Пресняков и Никита Пресняков Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Продюсер Леонид Дзюник в интервью NEWS.ru высоко оценил творческий потенциал Никиты Преснякова.

«Он талантливый парень, ищущий... В России над ним довлели сразу три фамилии — Пугачева, Орбакайте, Пресняковы. Никите было трудно найти себя и стать собой, когда все время тыкали, что он из известной семьи и ничего не добился. Хорошо, что он нашел ту дорогу, которая его ведет», — подчеркнул собеседник.

Кто новая девушка Никиты Преснякова

Недавно в Сети появилось видео с Никитой Пресняковым, который записывает шуточный ролик в самолете. В кадр попала симпатичная девушка. Многие поклонники заявили, что у внука Пугачевой новый роман. В Сети пошли слухи о том, что девушка якобы является дочкой миллиардера.

Инсайдер NEWS.ru утверждает, что Пресняков сейчас свободен, так как он еще не отошел от развода с моделью Аленой Красновой. По мнению источника, инициатором расставания была жена. После разрыва с Никитой она вернулась в Москву.

«Алена выросла в семье бизнесмена, любила красивую жизнь. Поехала за ней с мужем в США. Но в Штатах, пока Никита пытался строить карьеру, она тратила больше, чем он мог заработать. Семью разрушили деньги, а не быт», — заявил источник.

Дзюник выразил мнение, что Никите пока лучше оставаться холостяком. «Он может полностью сосредоточиться на творчестве. Тебя никто не достает. Ты можешь сам выстраивать свое время, пробовать и искать без страха налететь на осуждение», — сказал продюсер.

