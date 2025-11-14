Стало известно о возвращении «блудного» внука Пугачевой в Россию Пресняков заявил, что сын Никита будет строить карьеру в России

Певец Никита Пресняков, внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой, намерен вернуться в Россию после нескольких лет жизни в США, сообщил его отец, музыкант Владимир Пресняков, на церемонии «Золотой граммофон». По его словам, сыну нужно разобраться с делами в Москве, пишет Super.ru.

Я думаю, он хочет играть в театре. Это хорошая идея. Он просто не очень уверен в себе <…>. Я думаю, что, когда приедет, его ждет эта карьера. Поверьте, он приедет, — сказал артист.

По данным инсайдеров, решение о возвращении связано с чередой личных и профессиональных трудностей за рубежом. Отмечается, что болезненный развод с Аленой Красновой и отсутствие крупных проектов в США подтолкнули Преснякова-младшего к возвращению в Россию.

Ранее стало известно, что недвижимость Преснякова в центре Москвы площадью 249,3 квадратных метра находится в залоге у банка. Квартира в Варсонофьевском переулке перешла в собственность артиста в 2012 году. Кадастровая стоимость апартаментов превышает 163,3 млн рублей. При этом с сентября 2018 года на недвижимость наложено обременение в виде ипотеки.