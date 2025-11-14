Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 19:19

Стало известно о возвращении «блудного» внука Пугачевой в Россию

Пресняков заявил, что сын Никита будет строить карьеру в России

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Никита Пресняков, внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой, намерен вернуться в Россию после нескольких лет жизни в США, сообщил его отец, музыкант Владимир Пресняков, на церемонии «Золотой граммофон». По его словам, сыну нужно разобраться с делами в Москве, пишет Super.ru.

Я думаю, он хочет играть в театре. Это хорошая идея. Он просто не очень уверен в себе <…>. Я думаю, что, когда приедет, его ждет эта карьера. Поверьте, он приедет, — сказал артист.

По данным инсайдеров, решение о возвращении связано с чередой личных и профессиональных трудностей за рубежом. Отмечается, что болезненный развод с Аленой Красновой и отсутствие крупных проектов в США подтолкнули Преснякова-младшего к возвращению в Россию.

Ранее стало известно, что недвижимость Преснякова в центре Москвы площадью 249,3 квадратных метра находится в залоге у банка. Квартира в Варсонофьевском переулке перешла в собственность артиста в 2012 году. Кадастровая стоимость апартаментов превышает 163,3 млн рублей. При этом с сентября 2018 года на недвижимость наложено обременение в виде ипотеки.

Никита Пресняков
Владимир Пресняков
Алла Пугачева
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кто сдал Зеленского: список предателей-коррупционеров, удар Медведева
В Польше заявили об открытии КПП на границе с Белоруссией
Взносы за капремонт повысят на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Российские ученые хотят «развернуть» сибирскую реку в сторону Узбекистана
Бывший замминистра энергетики Украины предстанет перед судом
Казанец выдавал себя за психолога и насиловал женщин
Усыновление ребенка, борьба за дочь после ДТП, рецепты: как живет Высоцкая
Новогодние витрины манят: как противостоять импульсивным покупкам, советы
Атака на Саратов, крушение Су-30, лютая зима: что будет дальше
«Слабый политик»: Пашинян начал зачистку перед выборами. Куда смотрит Запад
Хоккейный клуб «Сибирь» выгнал главного тренера из-за одной причины
IPO «ДОМ.РФ» собрало заявки по максимальной цене
Горящий в Подмосковье элитный банный комплекс попал на видео
Военэксперт перечислил главные признаки сильной армии
Секрет идеального паштета: вы не представляете, что добавляет шеф
Четверть проданных в Москве квартир будет снова выставлена на продажу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 ноября 2025 года
Элитный банный комплекс загорелся в российском регионе
Экс-сотрудница УМВД Краснодара лишилась миллионов рублей по решению суда
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.