Развод, крах карьеры в США, хейт: почему внук Пугачевой возвращается в РФ

Певец Владимир Пресняков заявил на одной из церемоний, что его сын Никита, который долгое время проживал в Америке, скоро вернется в Москву. Недоброжелатели утверждают, что у внука Пугачевой ничего не получилось за океаном. По этой причине он якобы решил приехать в столицу, чтобы заработать денег. Какова на самом деле причина возвращения Преснякова-младшего, чем он займется в Москве — в материале NEWS.ru.

Почему Никита Пресняков уехал из России в США

Казалось, что карьера Никиты Преснякова в России шла в гору. Он играл в музыкальной группе Multiverse, снимался в кино, получил главную роль в спектакле, а также участвовал в телешоу.

В 2017 году внук Пугачевой женился на дочери бизнесмена Бориса Краснова Алене, с которой встречался три года. Свадебная церемония прошла в Барвихе.

В 2022-м вслед за матерью Кристиной Орбакайте и Пугачевой Пресняков-младший эмигрировал в США. Он покинул свою группу, отказался от всех проектов и бизнеса. Никита Пресняков поселился в шикарных апартаментах в Лос-Анджелесе. Эту жилплощадь когда-то подарила любимому внуку Алла Борисовна. Вскоре к нему присоединилась жена Алена.

В Америке альтернативный рок Преснякова не пришелся по вкусу публике. Он собрал бэнд и стал исполнять в клубах и барах для соотечественников каверы песен популярных российских исполнителей. При этом внук Пугачевой натолкнулся на стену непонимания со стороны артистов. Преснякова-младшего обвинили в нарушении авторских прав. Он, пусть и не сразу, урегулировал вопросы, о чем заявил в соцсетях. Помимо исполнения каверов, Никита стал продюсировать начинающих исполнителей. Он также снимал клипы для местных артистов.

Между тем инсайдеры сообщили, что Пресняков-младший и его супруга якобы находятся на грани развода. Причиной послужило то, что они перестали выкладывать совместные фото в соцсетях и отдыхали раздельно. Никита уехал с отцом и его семьей в Испанию, а Алена вернулась в Москву к подругам.

Никита Пресняков и Алёна Краснова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце августа супруги подтвердили в соцсетях, что разводятся. «Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность», — написала на своей странице Краснова.

Инсайдеры, близкие к паре, рассказали NEWS.ru, что любовная лодка разбилась не о быт в классическом понимании, а о денежный вопрос. По словам анонимных источников, раньше все «хотелки» Никиты якобы оплачивали отец, мать и бабушка. Сейчас у Аллы Борисовны с финансами якобы не очень хорошо, несмотря на старания Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом. — NEWS.ru). У Орбакайте не так много концертов в Европе.

Владимир Пресняков обеспечивает свою семью, у него с Натальей Подольской двое сыновей. Никита пытался заработать сам, но этих денег оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить все запросы его бывшей супруги.

Почему Никита Пресняков решил вернуться в Россию из США

На церемонии «Золотой Граммофон» Владимир Пресняков сообщил, что Никите нужно завершить в Москве текущие дела, хотя у него хороший контракт в США. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что это «прогрев» и певец готовит почву для возвращения сына на родину.

Пресняков-старший заявил изданию «Абзац», что Никита намерен вернуться на театральную сцену в столице. «Я думаю, он хочет играть в театре. Это хорошая идея. Он просто не очень уверен в себе. Говорю ему, что было круто, а он жалуется на хейт. Я думаю, что, когда приедет, его ждет эта карьера. Поверьте, он приедет», — сказал певец.

В 2021 году режиссер Александр Созонов отобрал Никиту из 12 претендентов на главную роль в спектакле «Безымянная звезда». Он заявил на пресс-конференции, посвященной премьере, что Пресняков-младший покорил его своими вокальными данными, харизмой, актерским мастерством и умением работать в коллективе.

Постановка, в которой с успехом играл Никита, шла на сцене Московского Губернского театра. Спектакль оставался в репертуаре и после того, как Пресняков-младший покинул Россию.

Никита Пресняков (Учитель) в сцене из спектакля «Безымянная звезда» режиссера Александра Созонова в Московском Губернском театре Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Представители пресс-службы театра сообщили NEWS.ru, что внука Пугачевой пока не ждут.

«Никита Пресняков никогда не состоял в штате театра. Он был приглашенным артистом, играл в спектакле „Безымянная звезда“. Он был снят с репертуара год назад, и планов вернуть его нет», — сказала Лиана Хусаинова, пресс-секретарь худрука Московского Губернского театра народного артиста России Сергея Безрукова.

Театральный критик Марина Райкина отметила, что у Никиты есть потенциал для выступлений в театре. По ее словам, он смог проявить себя в «Безымянной звезде». Критик высказала мнение в беседе с NEWS.ru, что Пресняков-младший может привести зрителя в театр.

«Мне нравится, когда в театр приходят люди из смежных профессий, которые могут привнести что-то новое на сцену. Он был убедителен в своей роли — трепетный, как и его герой, хорошо пел. Мюзикл — стихия Никиты. Правда, мы не знаем, как он проявит себя, например, в драме. Но стоит попробовать. А театр или примет, или нет. Мне кажется, что Никита может стать пусть и не основным, но крючком, чтобы привести зрителя в театр», — подчеркнула Райкина.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что внуку Пугачевой стоит сосредоточиться на музыке. Тем более у него есть мощная поддержка в лице Владимира Преснякова.

«У Никиты появится замечательный шанс начать все заново. Собрать коллектив и работать в том же стиле. У него есть прекрасные инструменты в виде возможностей родителей, которые он может использовать для своего статуса. То есть он не будет начинать все с нуля. У Никиты больше возможностей развиваться как артист в России, нежели за границей», — сказал Рудченко NEWS.ru.

Евгений Бабичев, продюсер, музыкальный критик, предложил Преснякову-младшему сосредоточиться на поп-стиле. Тем более он делал в США каверы на песни поп-исполнителей.

«Чтобы занять какое-то место после приезда в РФ, попадать в концерты и эфиры радиостанций, чего Никите никогда не хватало, ему нужно пересмотреть свой взгляд на музыку, которую он делает. У нас продается попса, хип-хоп и шансон. Многие артисты берут чуть-чуть от попсы и шансона. Получается форматно, интересно, и, самое главное, это продается. Если Пресняков-младший готов к таким трансформациям, то у него будет успех в России», — сказал Бабичев NEWS.ru.

Никита Пресняков на пресс-конференции, посвященной презентации музыкального спектакля «Воины духа» Фото: Ведяшкин Сергей /Агентство «Москва»

Критик отметил, что внуку Пугачевой нужно вырасти в качестве самостоятельной творческой единицы, без привязки к его знаменитой семье.

Подольская высказала мнение, что Никита не пропадет. Она заявила NEWS.ru, что Пресняков-младший сильно изменился, пожив в Америке. По мнению певицы, он повзрослел. «Никита очень давно живет самостоятельно. Он самодостаточный человек», — сказала Подольская.

Читайте также:

«Скоро выйду на лед»: Слуцкая о поздних родах, похудении на препарате, шоу

Завершение карьеры, интимные фото, пластика, где сейчас Анна Асти

Бузова, Батрутдинов, Лепс: кого из звезд покажут в новогоднюю ночь по ТВ