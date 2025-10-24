Личная жизнь, переезд сына в США, мнение об СВО: где сейчас Пресняков

Личная жизнь, переезд сына в США, мнение об СВО: где сейчас Пресняков

Певец Владимир Пресняков — младший продолжает творческую деятельность, его выступления расписаны до марта 2026 года. Что известно о его личной жизни, как он относится к переезду сына в США и его разводу, говорил ли Пресняков об СВО?

Какие последние новости выходили о Владимире Преснякове

Недавно Пресняков выступил на большом сборном концерте звезд. Он вышел на сцену с лезвием бритвы на груди, помощники певца объяснили, откуда у артиста такое украшение.

«Это украшение Вове подарили. Оно не острое, не волнуйтесь», — рассказали журналистам.

За кулисами артист признался, что для него музыка — это не просто профессия, а истинное призвание. В этом отношении Пресняков чувствует себя по-настоящему счастливым человеком.

Певец отметил, что в последние годы у него насыщенный график концертов. Несмотря на занятость, Пресняков старается уделять время детям.

«Мы нечасто делаем вместе уроки. Но регулярно обсуждаем их, как с другом. Я — не строгий отец», — поделился артист и отметил, что бывает строг преимущественно в вопросах использования смартфонов.

Как сложилась личная жизнь Преснякова

В возрасте 18 лет Владимир Пресняков был в романтических отношениях с певицей Кристиной Орбакайте.

«Мы познакомились на программе „Голубой огонек“ в 1986 году. Ей тогда было всего 15 лет. Нас посадили за один столик. Это было волнительно. Номер, который я исполнил на празднике, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Я отпросил Кристину на дискотеку у Аллы Борисовны Пугачевой. Громадная волна меня захватила и понесла. Это была счастливая волна», — рассказывал он.

В 1991 году Орбакайте родила от артиста сына Никиту. В 1996 году музыканты расстались, так и не зарегистрировав отношения официально.

Вскоре после расставания с певицей Пресняков женился на модельере Елене Ланской. В 2005 году пара распалась.

Третьей супругой известного музыканта стала его коллега — Наталья Подольская. Их знакомство произошло в 2005 году на телевизионном шоу «Большие гонки».

Спустя пять лет после знакомства, в 2010 году, пара официально оформила свои отношения. В 2015 году у них появился первый сын, которого назвали Артемий. В 2020 году Подольская подарила Преснякову еще одного сына, которого нарекли Иваном.

Что известно об отношениях Преснякова с сыном Орбакайте

Осенью 2022 года, после объявления в РФ частичной мобилизации, Никита Пресняков покинул родину вместе с супругой, моделью Аленой Красновой. Пара обосновалась в США.

В мае прошлого года Владимир впервые рассказал, что у его старшего сына все нормально. Он добавил, что поддерживает связь с ним.

После известий о разводе Никиты его отец отметил, что наследник хорошо перенес расставание с Красновой. При этом он обратил внимание на личностный рост сына на фоне семейной драмы.

«У него прошел период развода, и довольно хорошо. Я переживал, думал, что будет хуже, потому что у меня был плохим этот этап. Он его продвинул вперед. Он стал более взрослым, потому что до развода он находился в состоянии ребенка, а сейчас делает какие-то осознанные вещи», — сказал Пресняков.

Певец подчеркнул, что давал много советов сыну, но старался сделать так, чтобы он запоминал не слова, а дела. Пресняков-старший также подчеркнул неприемлемость лезть в чужие личные жизни.

Говорил ли Пресняков о спецоперации

В 2022 году Пресняков собрал полный зал «Крокус Сити Холла», а потом весь гонорар направил на нужды спецоперации. Спустя время он лишь убедился, что поступил правильно, о чем рассказал в одном из интервью.

«Я просто понял свою позицию и горжусь ею. Считаю, что все сделал правильно. Мы часто посещаем больницы в Москве и Подмосковье, даем благотворительные концерты. Я уверен в том, что надо всегда поддерживать Родину и наших ребят», — сказал Пресняков.

Читайте также:

Дружба и ссора с Пугачевой, личная жизнь, Крым: как живет Илья Резник

Здоровье, личная жизнь, СВО и уехавшие артисты: как живет Юрий Николаев

Увольнение с ТВ, отъезд в США, личная жизнь, СВО: куда пропала Ольга Шелест