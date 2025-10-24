Здоровье, личная жизнь, СВО и уехавшие артисты: как живет Юрий Николаев

В Сети вновь появились слухи о проблемах со здоровьем народного артиста России Юрия Николаева. Как сейчас себя чувствует телеведущий, чем болен, как сложилась его личная жизнь?

Что известно о здоровье Юрия Николаева

Накануне Telegram-каналы сообщили, что телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали с обострением болезни легких. По информации Mash, 76-летний народный артист заразился вирусом, из-за чего начал испытывать проблемы с дыханием. Авторы публикации также сообщили, что Николаев терял равновесие при ходьбе, его речь была затруднена, он жаловался на сильную одышку, кашель, слабость и головокружение.

Отмечается, что телеведущий почти неделю страдал от симптомов, прежде чем обратиться за медицинской помощью. По данным Mash, через девять дней после госпитализации его состояние улучшилось: он набрал вес, восстановил способность ходить и нормально дышать. Недавно Николаева выписали из больницы, рекомендовав ему отказаться от курения.

При этом жена телеведущего Элеонора сообщила, что состояние здоровья ее супруга врачи оценивают как стабильное, но точный диагноз пока не установлен. Она отметила, что народный артист РФ провел некоторое время в медицинском учреждении и в ближайшее время должен вернуться домой для дальнейшего наблюдения и лечения.

«Сейчас пока ничего не известно. Может быть, все уладится быстрее, дай Бог, все будет в покое. У всех близких нервное состояние. А так пока ничего не можем говорить, сами не знаем. Даже врагу не пожелаю такого состояния», — сказала Николаева.

В ноябре прошлого года стало известно, что врачи запретили курить Николаеву после выписки из больницы. Отмечается, что артист курит более 50 лет и в день уже мог выкуривать по две пачки сигарет (до 50 штук). При этом СМИ напоминают, что Николаеву в 2014 году удалили злокачественную опухоль из легкого, однако даже после этого он не отказался от курения.

В 2007 году Николаеву также диагностировали рак кишечника. Он рассказывал, что болезнь не единожды отступала, однако затем снова возвращалась.

В молодости у телеведущего возникали сложности с алкоголем. Тогда он даже выступил в эфире Первого канала в нетрезвом состоянии.

В итоге Николаев смог отказаться от спиртного. В этом ему помогала супруга.

Как сложилась личная жизнь Юрия Николаева

Николаев впервые женился на своей однокурснице Галине, с которой они вместе посещали репетиции. Их брак продлился всего два года.

«Брак оказался непрочным, развелись. У нее своя жизнь, она вышла замуж. У меня — своя», — рассказывал телеведущий.

В 1975 году он связал свою жизнь с экономистом Элеонорой Николаевой. Их союз остается крепким по сей день, хотя у пары нет детей.

«То, что у нас с Леной нет детей, — наша большая беда. Никаких абортов мы не делали, просто пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось. Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас», — признавался актер.

Как Николаев отчитывался об СВО и уехавших артистах

В 2023 году в Москве во время проведения спецоперации Николаев высказал критику в адрес работы караоке-баров.

«До сих пор запускают салюты, танцуют люди и делают вид, будто нет никакой СВО и не гибнут ребята. Я такого не понимаю», — говорил он NEWS.ru.

Николаев, назвавший себя патриотом, выразил мнение, что артисты, покинувшие Россию, выступили против своей родины.

«Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот. Это от латинского слова „родина“», — прокомментировал телеведущий.

Читайте также:

Увольнение с ТВ, отъезд в США, личная жизнь, СВО: куда пропала Ольга Шелест

«Пьяные» скандалы, брак по расчету, розыск на Украине: как живет Лепс

Третий сезон «Метода» с Хабенским и Кологривым: дата выхода, трейлер, сюжет