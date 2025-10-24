«Пьяные» скандалы, брак по расчету, розыск на Украине: как живет Лепс

Народный артист Григорий Лепс оказался в центре нового скандала после концерта во Владивостоке. Что об этом известно, как сложилась личная жизнь певца, почему его разыскивают на Украине?

Что произошло на концерте Лепса во Владивостоке

Недавно во Владивостоке прошел концерт Григория Лепса, на котором певец, по версии зрителей, появился пьяный, курил, спрашивал, есть ли у кого выпить, и матерился. Половина зрителей ушла, не дождавшись окончания шоу, потому что артисту, помимо всего, «было тяжело петь». Теперь публика хочет вернуть деньги за билеты.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что зрители покидали зал, не дождавшись окончания выступления, из-за использования ненормативной лексики и странного поведения артиста.

Бородин считает, что действия Лепса нельзя оставлять без внимания, артиста следует внести в стоп-лист.

Глава ФПБК сравнил популярного певца с бывшим президентом России Борисом Ельциным, подчеркнув, что для полного позора исполнителю хитов осталось лишь выйти к зрителям «пьяным и обоссаться».

Бородин считает, что Лепса следует привлечь к ответственности. В частности, его можно временно лишить возможности выступать на концертах и оштрафовать за использование ненормативной лексики на сцене.

В каких еще скандалах был замечен Лепс

13 апреля прошлого года Григорий Лепс представил свою сольную программу в костромском КВЦ «Губернский». Во время исполнения хита он обратил внимание на фанатку, которая слишком близко снимала его на телефон. Зрительница держала смартфон прямо у ноги артиста, делая видеозапись.

Лепс сначала жестом показал поклоннице, что ее внимание слишком навязчиво, но она не отреагировала на это предупреждение. Затем артист сделал ей замечание.

«Расстояние 20 сантиметров. Убери, пожалуйста, будь добра. Расстояние 20 сантиметров», — сказал Лепс, после чего выбил телефон из рук поклонницы.

Также в декабре 2022 в финале сольного концерта в Ледовом дворце Северной столицы произошел скандал. Артист бросил на пол микрофон и ушел со сцены.

Поклонники Лепса, активно обсуждавшие инцидент в его соцсетях, называли три версии нестандартного поведения кумира. По их мнению, причинами случившегося могли стать алкоголь, болезнь или нервный срыв артиста. Именно проблемами со здоровьем исполнитель объяснил брошенный на концерте в Санкт-Петербурге микрофон.

Что известно об отношениях Лепса с 19-летней Кибой

Недавно Лепс рассказал, что в отношениях с 19-летней невестой Авророй Кибой он проявляет больше романтичности. Молодая избранница, по словам артиста, в свою очередь достаточно терпелива, однако до определенного момента.

«Чаще обижается Аврора, есть за какие моменты», — уточнил Лепс.

Он также рассказал, что его спутница требует больше внимания к себе и денег. Артист вспомнил, что первым в паре признался в чувствах и поцеловал возлюбленную. При этом Лепс не смог оценить, насколько в их паре хорошо знают друг друга.

В августе телеведущая и блогер Виктория Боня подала иск против Кибы. Конфликт разгорелся после того, как Боня высказала предположение о том, что брак Кибы с музыкантом может быть заключен с целью улучшения финансового положения ее семьи. В ответ на это Аврора обвинила Викторию в занятии проституцией.

Киба также опровергла слухи о том, что выходит замуж за 63-летнего Лепса из-за денег. Она подчеркнула свою финансовую независимость, отметив стабильное материальное положение до и во время отношений с артистом.

Почему Лепса объявили в розыск на Украине, в чем обвиняют

В июне Служба безопасности Украины внесла Григория Лепса в розыскной список за поддержку специальной военной операции. Установлено, что соответствующее решение было принято 4 марта 2025 года.

В СБУ утверждают, что Лепс не только публично поддерживал действия российских Вооруженных сил, но и обещал выплачивать по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк. В связи с этим ведомство начало расследование в отношении певца по уголовной статье.

«Служба безопасности собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (более известному по сценическому псевдониму Лепс). <…> Задокументировано, как после одного из концертов летом 2023 года Лепс на камеры пообещал платить [бойцам ВС РФ] по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ», — сказано в сообщении.

В июле 2023 года Лепс в Telegram-канале сообщил, что заплатил 1 млн рублей российскому военнослужащему, который подбил немецкий танк Leopard, и пообещал продолжить выделять на это деньги.

«Я слово свое сдержал, я его даже перевыполню, можете не сомневаться. Если я говорю, значит, так и будет», — сказал Лепс, комментируя выплату военному.

Лепс также рассказывал, что дает концерты в новых российских регионах. При этом певец попросил не героизировать его за это.

