24 октября 2025 в 00:25

Третий сезон «Метода» с Хабенским и Кологривым: дата выхода, трейлер, сюжет

Константин Хабенский Константин Хабенский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-служба «Кинопоиска» раскрыла дату выхода третьего сезона популярного сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли. Когда премьера нового сезона, кто присоединился к актерскому составу?

Что известно о дате выхода третьего сезона «Метода» и сюжете

Через пять лет после перерыва на платформе «Кинопоиск» вновь появится детективный сериал «Метод». Премьера третьего сезона состоится 20 ноября.

Создатели представили масштабный трейлер, в котором раскрываются некоторые сюжетные нюансы «Метода-3». Это вводная часть, где авторы предоставляют краткие биографии новых персонажей, которые «жертвуют собой ради других».

«Братья и сестры, наш город гордо переименовывается в Расчленинград! Этим занимается мой отдел. Талантливые ребята!» — заявляет герой Константина Хабенского, сыщик Родион Меглин.

Над продолжением работали режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский.

Кто присоединится к Хабенскому в новом сезоне «Метода»

Меглин теперь не главный герой, а руководитель отдела, который он собрал из людей с нестандартным мышлением. Его цель — искать других маньяков и изучать их психологию. В этом ему помогают его необычные коллеги.

В их числе: студентка мехмата Лера Сергеева (Анна Савранская), страдающая от неконтролируемых вспышек агрессии; провокатор и нарцисс Женя Зверь (Никита Кологривый); тусовщик Кода (Лев Зулькарнаев); хакер Сталкер (Эльдар Калимулин); жестокая мажорка Фрида (Снежана Самохина); сестра Ангел (Анна Банщикова), убивавшая пациентов ради проявления милосердия; Связист (Егор Кенжаметов); работяга Бобер (Игорь Черневич) и мизантроп Джин (Денис Бургазлиев), способный довести человека до самоубийства.

Они будут охотиться на преступников в Санкт-Петербурге на протяжении восьми серий.

Быков ранее подтвердил, что Паулины Андреевой не будет в третьем сезоне сериала «Метод» в роли стажера и выпускницы юрфака Есени.

Первый сезон сериала вышел в 2015 году и стал хитом. Позднее права на показ «Метода» приобрел американский стриминг-сервис Netflix.

Анастасия Аржевитина
