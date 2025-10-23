Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 18:21

Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября

Актер Филипп Янковский Актер Филипп Янковский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В кинотеатрах с 23 октября: Александр Петров спасает Горыныча, Анну Пересильд перестают узнавать родственники, звезда «Бриджертонов» сталкивается с монстром из кошмарных снов, Филипп Янковский вступает в клуб анонимных алкоголиков, Эмма Томпсон расследует исчезновение девушки в Оксфорде. На платформах также стартуют сериалы с предысторией клоуна Пеннивайза и подковерными интригами Леонида Брежнева и Вилли Брандта. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Горыныч»

Премьера: 23 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Дмитрий Куличков, Дмитрий Быковский-Ромашов.

Зачем смотреть: сказочная фэнтези-комедия с Александром Петровым в главной роли.

После загадочного погружения моряк Алексей Алехин оказывается в сказочном княжестве, где спасает осиротевшего дракончика Горыныча. Вместе с новым другом ему предстоит вылечить угрюмого князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и защитить княжество от предателей и врагов. В череде испытаний Алексей встречает принцессу, а Горыныч неожиданно становится ключом к тайне, которая меняет все вокруг.

«Алиса в Стране чудес»

Премьера: 23 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк.

Зачем смотреть: музыкальный фильм, снятый на основе аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

Пятнадцатилетняя Алиса оказывается в загадочной Стране чудес, где останавливается время и не заходит солнце. Здесь она встречает своих родных и друзей, но те не узнают ее. Чтобы выбраться из этого странного мира, наполненного причудливыми существами и нелогичными правилами, Алисе приходится пройти через череду испытаний и разобраться, почему все вокруг оказалось перевернуто с ног на голову.

«Песочный человек»

Премьера: 23 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: С. Ипейта Меркерсон, Уитни Пик, Финн Беннетт, Голда Рошевель, Карсон Минниар, Бен Бладон, Винн Райхерт, Лэкен Б. Джилз, Оливер Дж. Грин, Митика Макклинтон.

Зачем смотреть: напряженный хоррор о мести, страхах и древней легенде, оживающей в реальности со звездой «Бриджертонов».

Переехав в тихий провинциальный город, Анна сталкивается с жуткой легендой о Песочном человеке — существе, проникающем в сны, чтобы карать за проступки. Когда граница между сном и реальностью начинает стираться, Анне приходится искать способ выжить и избежать ловушек, которые повелитель кошмаров расставляет в ее подсознании.

«Дорогой Вилли»

Премьера: 23 октября.

Где смотреть: Premier, KION.

В ролях: Сергей Маковецкий, Кирилл Кяро, Сергей Марин, Алексей Розин, Игорь Черневич, Мартин Джон Кук, Владимир Конкин, Александр Штендлер, Александра Богданова, Мариэтта Цигаль-Полищук.

Зачем смотреть: политический детектив, сценарий которого написан на основе интервью с реальными участниками событий.

1960-е годы, мир балансирует на грани ядерной войны. Советская разведка сообщает о готовящемся ударе США с баз в ФРГ. Вместо открытого противостояния Леонид Брежнев запускает секретные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. На фоне взаимного недоверия и политических интриг два лидера, представляющие противоположные системы, пытаются найти путь к договору, способному предотвратить катастрофу.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Премьера: 26 октября.

Где смотреть: HBO.

В ролях: Джошуа Оджик, Билл Скарсгард, Аманда Кристин, Джован Адепо, Чад Рук, Грант Никэллс.

Зачем смотреть: многосерийный приквел дилогии «Оно» по одноименному роману Стивена Кинга о предыстории клоуна Пеннивайза.

Действие разворачивается в мрачном городке Дерри за десятилетия до событий оригинальной истории. Сериал раскрывает истоки древнего зла, принявшего облик клоуна Пеннивайза, и показывает, как страх, насилие и тайны прошлого породили чудовище, которое будет возвращаться в город каждые 27 лет и питаться ужасом его жителей.

«Чудо»

Премьера: 29 октября.

Где смотреть: Premier.

В ролях: Филипп Янковский, Данил Стеклов, Юлия Хлынина, Алина Ходжеванова, Сафия Яруллина, Алина Воронцова, Степан Девонин, Александр Ратников, Александр Лойе, Александр Тютин.

Зачем смотреть: комедия с элементами детектива с Данилом Стекловым и Филиппом Янковским в главных ролях.

Лейтенант полиции Денис Орлов под прикрытием проникает в группу анонимных алкоголиков «Чудо», за которой скрывается совсем не безобидное сообщество. Его цель — выйти на след бывшего криминального авторитета Василия Сапогова, некогда похитившего из музея древний царский кубок и заменившего его подделкой. Впереди — выставка федерального масштаба, и Орлову предстоит успеть вернуть оригинал, лавируя между ложью, прошлым и опасными людьми, привыкшими решать вопросы по старым правилам.

«По кладбищенской дороге»

Премьера: 29 октября.

Где смотреть: AppleTV.

В ролях: Эмма Томпсон, Рут Уилсон, Адам Годли, Адиль Ахтар, Том Райли, Элла Брукколери, Том Гудман-Хилл, Аийша Харт, Даррен Бойд, Нэйтан Стюарт-Джарретт.

Зачем смотреть: американский триллер, снятый по одноименному роману Мика Херрона.

Частная сыщица Зои Бем приезжает в Оксфорд, чтобы расследовать загадочное исчезновение юной девушки. Сначала все кажется рутинным делом, но вскоре вместе с местной жительницей Сарой Такер она оказывается втянутой в сеть опасных тайн и интриг, где за внешним спокойствием старинного города скрывается зловещий заговор.

