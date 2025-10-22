Петров поделился впечатлениями от роли ведущего ТВ-шоу

Актер Александр Петров заявил, что роль ведущего сильно отличается от работы в кино. На закрытом показе первого выпуска шоу канала СТС «Форт. Возвращение легенды» артист отметил, что ему пришлось много бегать, передает корреспондент NEWS.ru.

Для меня это волнительная история — быть ведущим большого шоу, это сильно отличается от [работы] в кино. Другая энергия. Самое сложное в этой роли было очень много бегать. [Актер] Сергей Бурунов меня предупреждал, что набегаешься. Это энергозатратная роль. Нет перерывов. В выходной день я только лежал и спал и даже не говорил, — заявил Петров.

Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что Дмитрий Дибров снова стал ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?». Его возвращение состоялось в особом тысячном выпуске программы, который вышел в эфир 27 сентября.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что ток-шоу о маргинальных семьях, в том числе «Мужское/Женское» и «Пусть говорят», не следует запрещать, ведь они демонстрируют обществу все недостатки такого образа жизни. Так он отреагировал на соответствующее предложение представителя движения «Отцы России» Андрея Коченова.