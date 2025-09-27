Диброва вернули в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Дмитрий Дибров снова стал ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?», сообщает пресс-служба Первого канала. Его возвращение состоялось в особом, тысячном, выпуске программы, который выйдет в эфир 27 сентября. Зрители увидят уникальные моменты, посвященные истории проекта.

В сентябре 2025 года отмечает юбилей — тысячный выпуск. Легендарная телевизионная викторина впервые вышла в эфир 19 февраля 2001 года. С декабря 2008-го программу вел Дмитрий Дибров, а в апреле 2023-го эстафету приняла Юлианна Караулова. В честь юбилея зрителей ждёт сюрприз: в студию вернулся Дмитрий Дибров, — сказали в пресс-службе канала.

По словам кинокритика Александра Горбунова, существует вероятность возвращения Ивана Урганта на российское телевидение. В интервью NEWS.ru эксперт заявил, что это возвращение поддерживают влиятельные лица. Горбунов также отметил, что в стране уже начали создаваться пробные проекты с участием некоторых артистов, которые уехали и критиковали СВО. Речь идет о кинокартинах и сериалах с небольшими ролями. Эти роли можно будет легко удалить, если они вызовут массовое недовольство зрителей.