«Это подло»: Райдос обвинила коллег по «Битве сильнейших» в сговоре Ясновидящая Райдос обвинила коллег по «Битва сильнейших» в сговоре перед финалом

Ясновидящая Виктория Райдос обвинила коллег по шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в подлости перед финалом. По ее словам, которые передает портал «7Дней.ру», во время подготовки к съемкам Олег Шепс пытался повлиять на других участников, убеждая их занижать Райдос.

Медиум уверена, что если бы не подобные интриги и сговоры, то она могла бы дойти до финала и стать обладателем заветной статуэтки. В итоге в финальном испытании сезона участвовали Александр Шепс, Максим Левин, Влад Череватый и Марьяна Романова.

Это было несправедливо и подло. К моей персоне беспристрастно отнестись не получилось, как и к моей работе. Люди поступили подло. И да: это был мой финал и моя победа, — резюмировала ясновидящая.

Ранее телеканал ТНТ совместно с видеоплатформой Rutube запустили новый еженедельный проект — стрим под названием «Экстрасенсы смотрят экстрасенсов». Первый выпуск проекта набрал более 700 тыс. просмотров. В нем в качестве гостя приняла участие колдунья Ангелина Изосимова.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о намерении добиться закрытия телевизионного проекта «Битва экстрасенсов». Он отметил, что занялся этим вопросом на государственном уровне в составе команды единомышленников.