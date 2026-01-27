Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 14:12

Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»

StarHit: возлюбленная Олега Шепса занимается вокалом и фотографией

Олег Шепс Олег Шепс Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Возлюбленная звезды шоу «Битва экстрасенсов» Олега Шепса — 24-летняя Полина Еременко из Тюмени — занимается эстрадно-джазовым вокалом, сообщает StarHit. По данным издания, в 2022 году она даже выпустила музыкальный сингл. А после переезда в Москву девушка стала увлекаться фотографией.

Занимаюсь фотографией более шести лет. Для меня фотография — это не работа, а страсть. Снимаю практически во всех жанрах, — отметила она.

Еременко сама регулярно участвует в фотосессиях. В ее портфолио есть кадры с известными людьми, например, с рэперами Бастой и Давой. Историю знакомства пара предпочитает не раскрывать. Поклонники предположили, что Еременко и Шепс могли встретиться на съемках, однако сами влюбленные эту версию не подтверждали.

В соцсетях Еременко регулярно делится моментами из совместной жизни с Шепсом. По ее публикациям у многих фанатов складывается впечатление, что у пары не бывает конфликтов и разногласий. Более того, девушка не раз публично вставала на защиту возлюбленного. Так произошло после скандального перформанса соперника Шепса по «Битве экстрасенсов» — Влада Череватого.

Когда видишь фотографию своего любимого, живого человека с черной лентой, использованную кем-то в таком контексте… Это выбивает почву из-под ног, — высказалась она.

Ранее ясновидящая Виктория Райдос обвинила коллег по шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в подлости перед финалом. По ее словам, во время подготовки к съемкам Шепс пытался повлиять на других участников, убеждая их занижать оценки Райдос.

экстрасенсы
шоу
возлюбленные
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта важная деталь в «слежке» за российскими дипломатами в ЕС
Экс-вице-премьер Сербии сравнил ситуацию в Косово с ружьем Чехова
Раскрыто число жертв снежной бури в США
Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе
Секреты рыбаков: правильное хранение зимнего улова от льда до кухни
Полиция Рязани задержала местного жителя за убийство знакомого
На Урале осудили рецидивиста за убийство 18-летней давности
В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы
Россиянина осудят за зверские убийства женщин 17-летней давности
В европейской стране одобрили запрет соцсетей для детей
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
В России вырос уровень заражения паразитами
Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ
Гипнотерапевт помог одержимому сосисками в тесте ребенку
Десятки детей пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Таиланде
Травматолог предупредил о последствиях катания на тюбингах
Толпы людей наводнили деревню, где детям явилась Богородица
Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»
Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января
В Москве экстренно эвакуировали посетителей крупного торгового центра
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.