Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»

Возлюбленная звезды шоу «Битва экстрасенсов» Олега Шепса — 24-летняя Полина Еременко из Тюмени — занимается эстрадно-джазовым вокалом, сообщает StarHit. По данным издания, в 2022 году она даже выпустила музыкальный сингл. А после переезда в Москву девушка стала увлекаться фотографией.

Занимаюсь фотографией более шести лет. Для меня фотография — это не работа, а страсть. Снимаю практически во всех жанрах, — отметила она.

Еременко сама регулярно участвует в фотосессиях. В ее портфолио есть кадры с известными людьми, например, с рэперами Бастой и Давой. Историю знакомства пара предпочитает не раскрывать. Поклонники предположили, что Еременко и Шепс могли встретиться на съемках, однако сами влюбленные эту версию не подтверждали.

В соцсетях Еременко регулярно делится моментами из совместной жизни с Шепсом. По ее публикациям у многих фанатов складывается впечатление, что у пары не бывает конфликтов и разногласий. Более того, девушка не раз публично вставала на защиту возлюбленного. Так произошло после скандального перформанса соперника Шепса по «Битве экстрасенсов» — Влада Череватого.

Когда видишь фотографию своего любимого, живого человека с черной лентой, использованную кем-то в таком контексте… Это выбивает почву из-под ног, — высказалась она.

Ранее ясновидящая Виктория Райдос обвинила коллег по шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в подлости перед финалом. По ее словам, во время подготовки к съемкам Шепс пытался повлиять на других участников, убеждая их занижать оценки Райдос.