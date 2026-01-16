Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой

Участница «Битвы экстрасенсов» Елизавета Петрова облила своего коллегу Влада Череватого святой водой, так как пыталась обличить то, что внутри него. Это произошло в финале шоу «Битва сильнейших». В беседе с «Газетой.ru» она объяснила это переживанием за мужчину.

За Влада мне страшно. Невероятно сочувствую тому, что парню пришлось пережить в юности, и тому, кто им руководит сейчас. Православный человек борется с нечистью с помощью молитвы и святой воды. Что я и сделала. Это не был выпад или месть в сторону Влада, слишком детский поступок для взрослой тети. Это было обличение того, кто сидит внутри него, – высказалась Петрова.

Она напомнила, что в финале 24-го сезона «Битвы экстрасенсов» Череватый рассыпал у нее под ногами кладбищенскую землю. Вместе с тем она считает победу своего коллеги заслуженной.

