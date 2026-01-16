Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 18:12

Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой

Экстрасенс Елизавета Петрова заявила, что переживает за Череватого

Читайте нас в Дзен

Участница «Битвы экстрасенсов» Елизавета Петрова облила своего коллегу Влада Череватого святой водой, так как пыталась обличить то, что внутри него. Это произошло в финале шоу «Битва сильнейших». В беседе с «Газетой.ru» она объяснила это переживанием за мужчину.

За Влада мне страшно. Невероятно сочувствую тому, что парню пришлось пережить в юности, и тому, кто им руководит сейчас. Православный человек борется с нечистью с помощью молитвы и святой воды. Что я и сделала. Это не был выпад или месть в сторону Влада, слишком детский поступок для взрослой тети. Это было обличение того, кто сидит внутри него, – высказалась Петрова.

Она напомнила, что в финале 24-го сезона «Битвы экстрасенсов» Череватый рассыпал у нее под ногами кладбищенскую землю. Вместе с тем она считает победу своего коллеги заслуженной.

Ранее появилась информация, что известный экстрасенс Тимофей Руденко и его супруга Анастасия Петрова скоро станут родителями. В своем новогоднем обращении медиум поделился этой радостной новостью и выразил восхищение беременными женщинами.

шоу-бизнес
экстрасенсы
телеканалы
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самарской области разгорелся скандал из-за плесени в школьной запеканки
«Снайперская точность»: раскрыто, почему Киев скрыл последствия «Орешника»
Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян
Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов
Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение
Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу
Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом
Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом
Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится
«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины
Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде
Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита
Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open
Стала известна причина смерти футболиста Акимова
Хирурги откачали литр жидкости из сердца мужчины
Раскрыто, на что делает ставку Европа при отправке войск в Гренландию
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.