26 февраля 2026 в 18:29

Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке

Следствие не считает отчима пропавшей в Смоленске девочки подозреваемым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следственные органы не рассматривают отчима в качестве подозреваемого по делу об исчезновении девятилетней девочки в Смоленске, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ребенок пропал 24 февраля — утром школьница вышла из дома выгуливать собаку и не вернулась, оставив дома телефон и ключи.

Следователи проверяют все возможные версии произошедшего. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ, которая предусматривает ответственность за убийство.

У него (отчима — NEWS.ru) хорошие характеристики, судимости нет. На данный момент отчим не находится в статусе подозреваемого, — сказал журналистам собеседник.

Кроме того, у мужчины есть алиби, и он успешно прошел проверку на полиграфе. В семье помимо пропавшей воспитываются еще двое детей, младшему из которых всего пять месяцев.

Поисковые мероприятия координирует штаб, созданный при региональном управлении СК. В поисках задействованы сотрудники полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательных отрядов и местные жители — всего около 320 человек. Поиски уже вышли за пределы города.

Ранее представители поискового отряда «Сальвар» уточнили, что пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка по-прежнему не найдена. В то же время по итогам второго дня поиска новых значимых улик в этом деле не появилось.

