Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван заявил РИА Новости, что его бабушка и дедушка, живущие в России, «прокляли» его из-за публичной критики отчима. Мужчина после развода родителей уехал с матерью и братом жить в Австралию.

Они меня «прокляли» за то, что посмел гнать на их сыночка, — объяснил агентству Иван

Пасынок Сырского известен своей оппозиционной позицией по отношению к киевским властям и в марте 2024 года даже обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства. По данным открытых источников, родственники Сырского, включая его брата, проживают во Владимирской области, где и родился будущий главком.

Ранее Иван Сырский допускал, что власти Киева откажутся от главнокомандующего ВСУ, как только перестанут нуждаться в его услугах. По мнению мужчины, прозвища Мясник и Генерал-200, которые дали украинскому главкому за многочисленные потери, отражают жесткость и хладнокровие военачальника при исполнении полученных приказов.

До этого пасынок рассказывал, что его отчим плохо говорит по-украински, хотя и занимается с репетиторами. По его словам, украинский военачальник использует только русский язык.