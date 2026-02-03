Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец Пасынок Сырского: от главкома ВСУ избавятся, когда он перестанет быть нужным

Власти Киева откажутся от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, как только перестанут нуждаться в его услугах, заявил его пасынок Иван в беседе с РИА Новости. По мнению мужчины, прозвища Мясник и Генерал 200, которые дали украинскому главкому за многочисленные потери, отражают жесткость и хладнокровие военачальника при исполнении полученных приказов.

От него избавятся, как только он перестанет быть нужным, — сказал он.

Ранее стало известно, что пасынок Сырского, проживающий на данный момент в Австралии и выступающий против Киева, рассматривает возможность переезда в Россию. По его словам, процесс получения российского паспорта пока что поставлен на паузу из-за его длительности и стоимости.

До этого сообщалось, что генерал Михаил Сидоренко, называемый другом главнокомандующего Вооруженными силами Украины, допустил колоссальные потери среди вверенного ему личного состава. По информации источника, ситуация на фронте сопровождается массовым дезертирством среди украинцев и рекордным числом пропавших без вести.