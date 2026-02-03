Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 12:11

Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец

Пасынок Сырского: от главкома ВСУ избавятся, когда он перестанет быть нужным

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Власти Киева откажутся от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, как только перестанут нуждаться в его услугах, заявил его пасынок Иван в беседе с РИА Новости. По мнению мужчины, прозвища Мясник и Генерал 200, которые дали украинскому главкому за многочисленные потери, отражают жесткость и хладнокровие военачальника при исполнении полученных приказов.

От него избавятся, как только он перестанет быть нужным, — сказал он.

Ранее стало известно, что пасынок Сырского, проживающий на данный момент в Австралии и выступающий против Киева, рассматривает возможность переезда в Россию. По его словам, процесс получения российского паспорта пока что поставлен на паузу из-за его длительности и стоимости.

До этого сообщалось, что генерал Михаил Сидоренко, называемый другом главнокомандующего Вооруженными силами Украины, допустил колоссальные потери среди вверенного ему личного состава. По информации источника, ситуация на фронте сопровождается массовым дезертирством среди украинцев и рекордным числом пропавших без вести.

Александр Сырский
отчимы
ВСУ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Стала известна пугающая версия об убийстве мальчика в Петербурге
Автомат школьника из Уфы оказался «игрушкой» из детского магазина
Тигр растерзал пожилого фермера
«Осмотр груди» пациентки без сознания привел врача за решетку
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.