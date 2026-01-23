Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 00:22

Друга Сырского обвинили в колоссальных потерях среди украинских солдат

РИАН: друг Сырского Сидоренко допустил колоссальные потери среди бойцов ВСУ

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Ukrainian Presidential Office/Global Look Press
Генерал Михаил Сидоренко, называемый другом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, допустил колоссальные потери среди вверенного ему личного состава, заявил собеседник РИА Новости в российских силовых структурах. По его словам, ситуация сопровождается массовым дезертирством и рекордным числом пропавших без вести.

Рассмотрим же его достижения: утрачены огромные территории в Запорожской области, колоссальные потери среди личного состава, массовые случаи самовольного оставления части, количество без вести пропавших бьет все рекорды, — указал источник.

По информации собеседника, Сидоренко ввел запрет на эвакуацию раненых и погибших, а из-за его действий были полностью уничтожены четыре бригады ВСУ. При этом, как отмечает представитель силовых структур, главком Сырский не унывает и заявляет о готовности к новому «контрнаступлению».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Сырский, говоря о наступлении украинских военных, мог иметь в виду планы провести теракты. По его словам, Украина не способна повторить операции, подобные тем, которые были предприняты в 2022 году. Он отметил, что реальная оперативная ситуация на фронте свидетельствует о переходе ВСУ к жесткой обороне.

