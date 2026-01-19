Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский Военэксперт Дандыкин: под наступлением ВСУ Сырский мог иметь в виду теракты

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говоря о наступлении украинских военных, мог иметь в виду планы провести теракты, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Украина не способна повторить операции подобные тем, которые были предприняты в 2022 году.

Сырский уже не раз заявлял [о наступлении ВСУ]. Это делается ради медийного эффекта, как это сейчас происходит на Купянском направлении. Но на большее они не способны — разрабатывать какие-то операции, подобные тем, что были в 2022 году. Сейчас все сводится к терроризму. Они жалеют, что у них нет дальнобойных ракет, чтобы ударить по Москве. Это, наверное, и есть те наступательные действия, о которых говорит Сырский, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что реальная оперативная ситуация на фронте свидетельствует о переходе ВСУ к жесткой обороне. По словам военного эксперта, несмотря на отдельные попытки контратак, украинские силы не могут переломить ход боевых действий.

ВСУ пытаются контратаковать, только ничего не получается. Идут очень непростые бои на Сумском направлении, где мы создаем зоны безопасности, и в Донбассе. Сейчас идут жесткие бои в Константиновке, где мы наступаем, а им не удается. Что-то пытаются — отбиваем. То есть они сидят в жесткой обороне, этого Сырский не скрывает. Он правильно считает, что в обороне ничего не высидишь, — резюмировал Дандыкин.

Ранее Сырский заявил о планах провести в этом году новые наступательные операции в зоне СВО. По его словам, украинская армия продолжит стратегическую оборону, но победа невозможна без активных действий.