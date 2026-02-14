Зимняя Олимпиада — 2026
«Будь ты проклят!»: Ревва рассказал курьезную историю о своей фанатке

Ревва рассказал о проклятии фанатки из-за отказа дать автограф

Александр Ревва Александр Ревва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Поклонница прокляла артиста Александра Ревву после того, как уставший после концерта певец попросил ее подойти за автографом позже, передает корреспондент NEWS.ru. По словам шоумена, сказанным в кулуарах ежегодного проекта «Праздник для всех влюбленных» в Государственном Кремлевском дворце с участием телеканала МУЗ-ТВ, этот случай ярко иллюстрирует, как быстро любовь фаната может смениться ненавистью.

Я помню, классный был случай, когда я после концерта, уставший, обычно раздаю автографы, девушка стоит: «Я люблю вас, я люблю вас! Дайте автограф, пожалуйста». Я такой уставший: «Пожалуйста, давайте попозже, попозже». Я ухожу, слышу в спину: «Будь ты проклят!» Я просто говорю о том, что как от любви до ненависти, понимаете? — рассказал артист.

Ранее рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) признался, что иногда случайно позволяет себе нецензурные выражения при детях, однако, по его словам, они никогда не отвечают ему тем же. Об этом артист рассказал за кулисами мероприятия «Праздник для всех влюбленных».

