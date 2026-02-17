Ардова рассказала, как относится к новым знакомствам Актриса Ардова рассказала, что открыта к новым отношениям

Актриса Анна Ардова заявила, что открыта к новым отношениям, сообщает «Леди Mail». Сейчас она занята работой в кино и театральных постановках, преподаванием в ГИТИСе и проводит много времени с семьей — детьми и внуками.

Конечно, я хочу теплых человеческих отношений, я же живой человек, — рассказала Ардова.

Она отметила, что не исключает возможности нового знакомства в ресторане или после спектакля. Ардова отметила, что не откажется от нового заключения брака, если встретит подходящего человека.

