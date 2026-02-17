Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:45

Ардова рассказала, как относится к новым знакомствам

Актриса Ардова рассказала, что открыта к новым отношениям

Анна Ардова Анна Ардова Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Анна Ардова заявила, что открыта к новым отношениям, сообщает «Леди Mail». Сейчас она занята работой в кино и театральных постановках, преподаванием в ГИТИСе и проводит много времени с семьей — детьми и внуками.

Конечно, я хочу теплых человеческих отношений, я же живой человек, — рассказала Ардова.

Она отметила, что не исключает возможности нового знакомства в ресторане или после спектакля. Ардова отметила, что не откажется от нового заключения брака, если встретит подходящего человека.

Ранее сообщалось, что актер Марат Башаров сам попросил подать в суд на алименты. По признанию его бывшей жены Елизаветы Шевырковой, до судебного иска Башаров каждый месяц присылал примерно 100 тыс. рублей на содержание их общего сына Марселя.

Анна Ардова
актрисы
отношения
семья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банкир объяснил, почему не стоит дарить женщинам слитки вместо украшений
СК возбудил дело о халатности после обрушения здания в Ленобласти
Пятеро человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Опубликованы кадры с места переговоров России, США и Украины в Женеве
«Ядерный нюхач» ВВС США подал сигнал бедствия
Франция отпустила задержанный танкер из Мурманска
В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком
Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады
Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1
В МИД Ирана ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров с США
Средний возраст жителей ЕС превысил 44 года
Фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ног
Стало известно о прогрессе в переговорах Ирана и США
На Западе заявили, что среди членов украинской делегации началась грызня
Дело звезды «Девятой роты» о фейках про ВС России направили в Басманный суд
Спецназ Росгвардии отработал десантирование в лесу на учениях в Подмосковье
Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку
Москвичей предупредили о еще одном испытании снегом
В Госдуме предложили способ борьбы с буллингом
Названа причина отсутствия Регины Тодоренко на съемках шоу «Маска»
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.