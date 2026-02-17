Зимняя Олимпиада — 2026
Россия отправила топ-командира на учения в Азию

Адмирал Моисеев возглавил российскую делегацию на учениях «Милан-2026»

Александр Моисеев Александр Моисеев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев руководит российской делегацией на международных военно-морских учениях «Милан-2026», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Как передает ТАСС, торжественное открытие учений состоится 19 февраля в индийской Вишакхапатнаме.

Российскую делегацию на учении «Милан-2026» возглавляет главнокомандующий Военно-морским флотом [РФ] адмирал флота Александр Моисеев, — говорится в сообщении.

Перед открытием состоится международный смотр флотов. В маневрах примут участие более 70 стран. В ходе них будут отработаны сложные операции, включая противолодочную борьбу и ПВО.

До этого в Сети появились кадры учений с применением береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» Балтийского флота. Военные отработали поражение надводных целей на побережье Калининградской области.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что учения Организации Договора в этом году пройдут в Казахстане, России, Таджикистане и Белоруссии. По его словам, было предусмотрено не менее 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки.

