17 февраля 2026 в 10:56

Военэксперт ответил, как противостоять атакам Запада на российские суда

Военэксперт Дандыкин: ВМФ должен стать более технологичным из-за действий Запада

В условиях агрессивных действий со стороны западных государств Военно-морской флот России должен стать более технологичным, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, эта мера является необходимой для готовности к возможным нападениям или блокадам.

Ситуация на море стала критической. Дело не только в том, что атакуются суда, идущие под российским флагом, что уже ни в какие ворота не лезет. Также США нарушают правила. Мы же видим, что вокруг Кубы творится. Украина атакует суда в Черном море, проворачивает свои диверсии. Так мировой океан становится территорией не сотрудничества и торговли, а войны между всеми странами. Что касается России, это вызов, который надо решать разными путями. Нам нужно продолжать улучшать ВМФ, делать его более технологичным, чтобы в случае нападения или блокады, о которой говорит Запад, суметь ответить, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что если дипломатические усилия и право не смогут обеспечить безопасность российских судов, то, возможно, придется прибегнуть к силовым методам. Однако, по словам военного эксперта, окончательное решение о том, каким образом действовать, останется за руководством России.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев предупредил о планах Запада парализовать внешнюю торговлю Москвы через атаки на морские суда под российским флагом. Он отметил ухудшение обстановки в мировом океане и участившиеся захваты судов с грузами из РФ.

