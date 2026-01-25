Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 18:25

Дочь известного экстрасенса обвинили в издевательстве над животными

«112»: дочь экстрасенса Ольги Якубович обвинили в жестоком обращении с лошадьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал «112» сообщил, что дочь известного экстрасенса Ольги Якубович Екатерину обвиняют в жестоком обращении с животными в московском конном клубе. По версии канала, она наказала лошадь, которая сбросила владелицу клуба Елизавету во время тренировки.

Как пишет автор, животное брыкалось из-за серьезной травмы. По информации канала, в качестве наказания его завели в манеж, связали ноги и привязали к столбу. Авторы материала заявили, что от страха и боли животное рванулось, ударилось головой о столб и вырвалось, получив тяжелые раны.

Источник также сообщил о жалобах сотрудников клуба, которые обвиняют Елизавету и Екатерину в жестоком обращении с другими животными. По версии канала, их били даже на соревнованиях, также упоминались эпизоды с собакой и пони.

Ранее петербургскую актрису и кинолога, а также заводчицу собак заподозрили в жестоком обращении с животными. По данным источника, тревогу забили в груминг-салоне, куда женщина приводила питомцев на стрижку в качестве моделей. Она утверждала, что собаки снимаются в фильмах, но их внешний вид говорил об обратном.

