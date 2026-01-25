Дочь известного экстрасенса обвинили в издевательстве над животными «112»: дочь экстрасенса Ольги Якубович обвинили в жестоком обращении с лошадьми

Telegram-канал «112» сообщил, что дочь известного экстрасенса Ольги Якубович Екатерину обвиняют в жестоком обращении с животными в московском конном клубе. По версии канала, она наказала лошадь, которая сбросила владелицу клуба Елизавету во время тренировки.

Как пишет автор, животное брыкалось из-за серьезной травмы. По информации канала, в качестве наказания его завели в манеж, связали ноги и привязали к столбу. Авторы материала заявили, что от страха и боли животное рванулось, ударилось головой о столб и вырвалось, получив тяжелые раны.

Источник также сообщил о жалобах сотрудников клуба, которые обвиняют Елизавету и Екатерину в жестоком обращении с другими животными. По версии канала, их били даже на соревнованиях, также упоминались эпизоды с собакой и пони.

