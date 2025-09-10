Актриса из Петербурга попалась на жестоком обращении с собаками В Петербурге груминг-салон заподозрил актрису в жестоком обращении с собаками

Петербургскую актрису и кинолога, а также заводчицу собак заподозрили в жестоком обращении с животными, пишет 78.ru. По данным источника, тревогу забили в груминг-салоне, куда женщина приводила питомцев на стрижку в качестве моделей. Она утверждала, что собаки снимаются в фильмах, но их внешний вид говорил обратное.

Псы породы ши-тцу оказались грязные, с неприятным запахом, опухолями и забитыми параанальными железами, им требовалась помощь ветеринара. Одна из собак была в критическом состоянии с опарышами в морде, глазах и ушах.

Оказалось, что соседний салон уже встречался с дамой и ее собаками, а история длится не первый год. Предположительно, женщина периодически избавляется от больных животных и заводит новых.

Ранее правоохранительные органы задержали собственниц пункта передержки собак в подмосковном Чехове по подозрению в жестоком обращении с животными. Оказалось, что они брали в среднем 5 тыс. рублей в сутки за пребывание животных с качественным уходом. Однако собаки содержались в условиях антисанитарии в тесных клетках.