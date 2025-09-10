Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 13:00

Актриса из Петербурга попалась на жестоком обращении с собаками

В Петербурге груминг-салон заподозрил актрису в жестоком обращении с собаками

Петербургскую актрису и кинолога, а также заводчицу собак заподозрили в жестоком обращении с животными, пишет 78.ru. По данным источника, тревогу забили в груминг-салоне, куда женщина приводила питомцев на стрижку в качестве моделей. Она утверждала, что собаки снимаются в фильмах, но их внешний вид говорил обратное.

Псы породы ши-тцу оказались грязные, с неприятным запахом, опухолями и забитыми параанальными железами, им требовалась помощь ветеринара. Одна из собак была в критическом состоянии с опарышами в морде, глазах и ушах.

Оказалось, что соседний салон уже встречался с дамой и ее собаками, а история длится не первый год. Предположительно, женщина периодически избавляется от больных животных и заводит новых.

Ранее правоохранительные органы задержали собственниц пункта передержки собак в подмосковном Чехове по подозрению в жестоком обращении с животными. Оказалось, что они брали в среднем 5 тыс. рублей в сутки за пребывание животных с качественным уходом. Однако собаки содержались в условиях антисанитарии в тесных клетках.

собаки
Cанкт-Петербург
актрисы
животные
жестокое обращение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.