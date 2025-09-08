Собственниц «тюрьмы для собак» в Чехове задержали СК: собственниц зоогостиницы в Чехове задержали за жестокость и мошенничество

Правоохранительные органы задержали собственниц пункта передержки собак в подмосковном Чехове по подозрению в жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. Помимо прочего, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В Чехове задержаны собственницы гостиницы для собак, подозреваемые в жестоком обращении с животными и мошенничестве, — сказано в официальном сообщении.

Расследование установило, что подозреваемые брали в среднем пять тысяч рублей в сутки за передержку, обещая качественный уход и ограниченное количество животных. В действительности собаки содержались в тесных клетках и антисанитарных условиях, одновременно в помещении находилось до 30 животных. От владельцев скрывали применение электрошоковых ошейников, а среди сотрудников не было профессиональных кинологов.

Ранее блогер Эльдар Джарахов и певица MONA (Дарья Кустовская) выяснили, что их питомцы пострадали в питомнике в Чехове. MONA увидела фото своей собаки Даки в грязной клетке с электрошоковым ошейником и следами крови. Джарахов и другие клиенты обнаружили еще более ужасное помещение.