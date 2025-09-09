Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:51

Прокуратура изъяла материалы дела о зверствах в зоогостинице

Прокуратура решила передать МВД дело о жестоком обращении с животными в Чехове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Московской области изъяла у Главного следственного управления СК по Подмосковью уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Теперь оно передано МВД. Сам инцидент произошел в зоогостинице, расположенной в подмосковном Чехове.

Прокуратура изъяла из производства следователя следственного отдела по городу Чехову ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и передала его по подследственности следователю ОМВД, — сказано в заявлении.

Ранее правоохранительные органы задержали владелиц пункта передержки для собак, расположенного в подмосковном Чехове. Их подозревают в жестоком обращении с животными. Помимо этого, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в комментарии для NEWS.ru заявил, что владелицам зоогостиницы Dog Town грозит до пяти лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено статьей о жестоком обращении с животными. В этом заведении собаки содержались в плохих условиях и подвергались насилию.

МВД
Чехов
прокуратура
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вкус леса дома: секрет лучшей закуски из грибов, которая тает во рту
Руководство ХАМАС отреагировало на удар Израиля по Катару
Трамп нашел виноватого в затягивании украинского кризиса
Кудрявцева и Гордон исполнили песню на презентации своей группы «ЗаVисть»
Чиновники узнали правду о Зеленском. Кулеба сбежал с Украины. Кто следующий
Похвала Зеленского, новый имидж, бездетность: как живет Светлана Ходченкова
Трамп внезапно заговорил о ненависти между Путиным и Зеленским
«У Сережи все та же рожа»: Кудрявцева и Гордон обратились к Шнуру
Путин впечатлился технологией, позволяющей гладить кошку на расстоянии
Министр здравоохранения Швеции упала в обморок в прямом эфире
Один из крупнейших дворцов Азии полностью уничтожен пламенем
«Тенденция не очень хорошая»: в Киеве забили тревогу из-за отъезда молодежи
Мать арестовали после гибели сына от нападения аллигатора
К чему снится бывшая девушка парня: толкование для него и для неё
Зеленский ноет в бункере, диаспоры в панике, «распил Украины»: что дальше
Протесты в Непале добрались до границ соседней страны
Бюджет России показал рекордное снижение дефицита
В Казахстане отменили концерт Гагариной
Брак с Зеленской, пятеро детей и безденежье: как сейчас живет Даня Милохин
Путину представили «молодильную клубнику»
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.