Прокуратура изъяла материалы дела о зверствах в зоогостинице Прокуратура решила передать МВД дело о жестоком обращении с животными в Чехове

Прокуратура Московской области изъяла у Главного следственного управления СК по Подмосковью уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Теперь оно передано МВД. Сам инцидент произошел в зоогостинице, расположенной в подмосковном Чехове.

Прокуратура изъяла из производства следователя следственного отдела по городу Чехову ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и передала его по подследственности следователю ОМВД, — сказано в заявлении.

Ранее правоохранительные органы задержали владелиц пункта передержки для собак, расположенного в подмосковном Чехове. Их подозревают в жестоком обращении с животными. Помимо этого, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в комментарии для NEWS.ru заявил, что владелицам зоогостиницы Dog Town грозит до пяти лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено статьей о жестоком обращении с животными. В этом заведении собаки содержались в плохих условиях и подвергались насилию.