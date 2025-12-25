Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 14:41

Путин предложил выявлять 100 худших образовательных заведений

Путин предложил создать ежегодный рейтинг 100 худших учебных заведений

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин предложил ежегодно формировать список из 100 образовательных организаций с наихудшими показателями. На заседании Государственного Совета глава государства отметил, что такая мера может обеспечить этим учреждениям целевую помощь для улучшения ситуации.

Предлагаю ежегодно определять 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худший результат. И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны, — заявил он.

Также президент подчеркнул, что подготовка профессиональных кадров является одним из ключевых факторов развития России. По его словам, данное направление имеет стратегическое значение.

Помимо этого, Путин рассказал, что технологии искусственного интеллекта будут постепенно заменять сотрудников начальных ступеней. Однако, по его словам, возрастает спрос на специалистов с высокой квалификацией. Российский лидер также сообщил, что на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий.

Владимир Путин
школы
университеты
списки
рейтинги
вузы
