Путин предложил выявлять 100 худших образовательных заведений

Президент России Владимир Путин предложил ежегодно формировать список из 100 образовательных организаций с наихудшими показателями. На заседании Государственного Совета глава государства отметил, что такая мера может обеспечить этим учреждениям целевую помощь для улучшения ситуации.

Предлагаю ежегодно определять 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худший результат. И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны, — заявил он.

Также президент подчеркнул, что подготовка профессиональных кадров является одним из ключевых факторов развития России. По его словам, данное направление имеет стратегическое значение.

Помимо этого, Путин рассказал, что технологии искусственного интеллекта будут постепенно заменять сотрудников начальных ступеней. Однако, по его словам, возрастает спрос на специалистов с высокой квалификацией. Российский лидер также сообщил, что на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий.