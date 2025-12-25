Путин назвал актуальное число вакансий на одного безработного Путин: 28 вакансий приходится на одного безработного с рабочей профессией

На одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий, заявил президент России Владимир Путин. Такие цифры он озвучил на заседании Государственного Совета в четверг, 25 декабря, передает Кремль.

Ранее российский лидер заявил, что безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%. Он обратил внимание на то, как по стране в целом безработица всегда чуть повыше. Однако и здесь глава государства отметил положительные сдвиги. Так, безработица среди граждан РФ до 34 лет устойчиво снижается, а в 2024 году она составила 3,8%.

Тем временем заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что в первом квартале 2026 года ожидается рост заработных плат на 4,5%. По его словам, такое увеличение станет возможным при сохранении рекордно низкого уровня безработицы. Он добавил, что ключевой задачей для государства на данном этапе становится опережающий рост производительности труда.