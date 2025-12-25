Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 14:18

Путин назвал актуальное число вакансий на одного безработного

Путин: 28 вакансий приходится на одного безработного с рабочей профессией

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий, заявил президент России Владимир Путин. Такие цифры он озвучил на заседании Государственного Совета в четверг, 25 декабря, передает Кремль.

Ранее российский лидер заявил, что безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%. Он обратил внимание на то, как по стране в целом безработица всегда чуть повыше. Однако и здесь глава государства отметил положительные сдвиги. Так, безработица среди граждан РФ до 34 лет устойчиво снижается, а в 2024 году она составила 3,8%.

Тем временем заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что в первом квартале 2026 года ожидается рост заработных плат на 4,5%. По его словам, такое увеличение станет возможным при сохранении рекордно низкого уровня безработицы. Он добавил, что ключевой задачей для государства на данном этапе становится опережающий рост производительности труда.

Владимир Путин
политика
безработица
финансы
